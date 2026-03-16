VNN ontvangt 5 ton voor onderzoek naar verslavingspreventie bij jongeren

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) heeft een subsidie van 500.000 euro gekregen van ZonMw. ZonMw is een organisatie die innovatie en onderzoek in de gezondheidszorg financiert. Met het geld wil VNN onderzoeken welke maatregelen genomen kunnen worden om te voorkomen dat een verslaving zich ontwikkeld. Het onderzoek is speciaal gericht op jongeren in Noord-Nederland.

Met het onderzoek wil VNN toewerken naar een specifiek doel. De zorgorganisatie wil dat elke gemeente in Noord-Nederland een vast pakket aan maatregelen heeft, dat kan worden ingezet wanneer een jongere te maken krijgt met verslaving. Dat pakket moet gaan bestaan uit zes verschilende maatregelen, die worden ingezet in verschillende aspecten van iemands leven, waaronder op school, in de vrije tijd en in de buurt. Door verslaving op alle leefgebieden aan te pakken, is er een grotere kans op succes, aldus VNN.

Op dit moment kunnen veel jongeren niet de juiste hulp vinden, wanneer zij te maken krijgen met verslavingsproblematiek. Hierbij kan het gaan om alcohol, roken en drugs, maar ook om vapen, gamen, gokken en smartphonegebruik. “De nieuwe aanpak streeft ernaar jongeren eerder, vaker en effectiever te bereiken.”

Onderzoeker Kor Spoelstra, die de subsidie aanvroeg, is blij met de bijdrage: “Het is een mooie impuls om te onderzoeken welke preventieve interventies werken, voor welke specifieke groepen jongeren, en onder welke omstandigheden.”