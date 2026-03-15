Vlog geeft kijkje achter de schermen bij clash tussen De Boo en Beune op 3.000 meter

Het was afgelopen week het gesprek van de dag in schaatsland: de battle of the sexes. Jenning de Boo die het op de 3.000 meter opnam tegen Joy Beune. TeamNL heeft van de bijzondere clash een dagvlog gemaakt die inmiddels op YouTube is gepubliceerd.

“We zijn nu weer terug in Nederland en het is nu eigenlijk off-season, maar ik ga nog één ding doen en dat is een 3.000 meter rijden tegen Joy en dat is vanavond.” Met die woorden begint de Groningse De Boo de vlog. De clash is ontstaan toen De Boo gekscherend tegen zijn teamgenoot Kjeld Nuis zei dat hij dacht dat hij zijn vriendin wel kon verslaan op de 3.000 meter. Die woorden waren niet tegen dovemansoren gericht en daarmee was de strijd geboren. Toen Marcel Bosker ervan hoorde, stelde hij voor om de clash uit te vechten tijdens De Zilveren Bal in Leeuwarden. Bosker is bij dit evenement perschef.

“Zij weet wat ze doet, ik heb geen idee”

De battle was spraakmakend omdat sprintspecialist De Boo nog nooit eerder in zijn leven een 3.000 meter had gereden. “Joy stuurde mij vanochtend een filmpje dat ze aan het fietsen was. Ik dacht: dat moet ik dan ook maar doen. Zij weet wat ze doet, ik heb geen idee”, vertelt De Boo in zijn woning in Heerenveen terwijl hij op zijn Tacx zit. “Ik word vanavond gecoacht door twee mensen: mijn huidige coach Dennis van der Gun, en Femke Kok gaat het rondebord doen. Dat kan natuurlijk alleen maar fout gaan.”

De Boo vertelt dat hij niet precies weet wat hij kan verwachten: “Ik denk dat ik er hard in moet, weg blijven bij Joy en dan hopelijk op de streep zit ze nog steeds achter mij. Dat is een beetje het plan. Maar of dat gaat lukken?” Of de 22-jarige De Boo er echt zin in heeft, is de vraag: “Ik had gedacht deze vakantie niet meer op deze fietstrainer te hoeven zitten, maar dan heb je één of andere domme deal gemaakt dat je aan het einde van het seizoen nog een 3.000 meter rijdt.” In de vlog is te zien hoe zowel De Boo en Beune zich voorbereiden met hun gelegenheidscoaches.

Ontknoping

Tijdens de clash ligt De Boo lang voorop, maar in de laatste meters wordt hij ingehaald door Beune: “Het was een mooie strijd. Dit was mijn dagvlog. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Het was een mooie dag, tot aan de start. Joy heeft terecht gewonnen met een baanrecord dat zes seconden sneller is. Ik denk dat ik heel trots mag zijn, maar voorlopig ga ik dit niet weer doen”, zegt de 22-jarige schaatser met een grijns. De Zilveren Bal is een spektakelwedstrijd die afgelopen week voor de tiende keer gehouden werd in Leeuwarden. Hoofdingrediënt is een wedstrijd over honderd meter. Bij de vrouwen ging de Zilveren Bal naar de stoppende schaatsster Dione Voskamp. Bij de mannen won Yevgeniy Koshkin uit Kazachstan, die ook in 2025 al beslag wist te leggen op de titel.

De Boo werd zaterdagavond nog gehuldigd op Kardinge. Daar kreeg hij de sportpenning uitgereikt en werd er een levensgroot doek met zijn afbeelding onthuld. Voor De Boo is het nu echt tijd voor vakantie, waarbij hij reizen gaat maken naar Zuid-Afrika, Marokko en Spanje.

