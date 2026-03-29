Vissen om de Arend Roggenbokaal: “Een eerbetoon met een lach en een traan”

Een verrassingslunch na afloop voor de deelnemers aan de wedstrijd. Foto: Erick Bakker

In de Groningse diepen is zondagochtend gestreden om de Arend Roggenbokaal. Frank Boonstra vertelt dat de tweejaarlijkse viswedstrijd een eerbetoon is aan de in 2024 overleden kroegbaas Arend Roggen.

Frank, hoe is het vanochtend gegaan?

“Het was een hele mooie ochtend. We verzamelden rond 08.00 uur bij café De Kleine Oosterpoort aan de Meeuwerderweg. Vanwege het ingaan van de zomertijd was dat dit keer extra vroeg. We begonnen met een kop koffie. Je moet je voorstellen dat deze wedstrijd deelnemers trekt die niet dagelijks in De Kleine Oosterpoort komen. Sommigen heb je al een hele tijd niet gezien. Het is dus direct bijpraten en mooie verhalen uitwisselen.”

En daarna is het op pad om vis te gaan vangen?

“Dat klopt. We waren vandaag met elf deelnemers. Dat waren er iets minder dan bij de wedstrijd die afgelopen herfst werd gehouden. Als organisatie plannen we van tevoren een datum in. Als dan een aantal mensen ziek is of door omstandigheden niet kan, dan is dat uiteraard jammer, maar het is geen reden om de wedstrijd af te gelasten. De deelnemers gingen vervolgens naar verschillende stekken. Een aantal was bij het Winschoterdiep te vinden, een aantal koos voor de locatie bij de Graansilo en weer een aantal anderen ging bij de Euroborg zitten. De omstandigheden waren prima: het was een mooie ochtend om te vissen.”

Is er veel gevangen?

“Dat verschilt van persoon tot persoon. Sommigen hebben niets gevangen. Er waren er bijvoorbeeld bij die specifiek op snoek visten: dan moet je echt geluk hebben. Anderen hadden meer geluk. Er zijn bijvoorbeeld baarsjes gevangen, maar ook andere vissoorten. De grootste vis die gevangen is, had een lengte van 30 centimeter. Want zo werkt het: de Arend Roggenbokaal wordt gewonnen door degene die in totaal het grootste aantal centimeters aan vissen vangt. Dus als je iets vangt, dan wordt dit gemeten en vervolgens wordt alles bij elkaar opgeteld.”

Wie is de winnaar geworden?

“Dat is dit keer Roelof Veendijk. Hij ving in totaal 228 centimeter aan vis. Dus ja, je kunt zeggen dat het een prima ochtend was. Overigens wist Roelof ook afgelopen herfst de bokaal te winnen, dus hij heeft met verve de titel verdedigd.”

Na afloop van de wedstrijd hebben jullie altijd een barbecue, toch?

“Op zich klopt dat, maar dit keer doen we het anders. Je kunt elke keer hetzelfde doen, maar het is soms ook goed om te veranderen, om iets nieuws te doen. Toen we terugkwamen in het café, stond er een verrassingslunch klaar. We hebben zojuist een kom lekkere soep gekregen en er waren broodjes. Inmiddels hebben we de prijsuitreiking gehad en zojuist hebben we een broodje hamburger gekregen. Dus je kunt echt zeggen dat we flink verrast zijn.”

De bokaal draagt de naam van Arend Roggen. Maakt dat zo’n dag als vandaag ook extra bijzonder?

“Ja, absoluut. Roggen was jarenlang de kroegbaas van café Boone. In de zomer van 2024 overleed hij na een kort ziekbed. Hij wordt nog altijd gemist. Ik bedoel, als kleine jongen kwam ik al in zijn kroeg. Ik ben met hem opgegroeid. En dat geldt voor meer van ons. Dus het is heel mooi om vandaag bij hem stil te kunnen staan en om er eentje te kunnen drinken op zijn naam. Het is een eerbetoon met een lach en een traan.”