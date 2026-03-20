Vijf spelers FC Groningen in Jong Oranje, ook Valente geselecteerd

Maar liefst vijf spelers van FC Groningen zijn opgeroepen voor de selectie van Jong Oranje. Voor verdediger Dies Janse is het de eerste keer.

De overige FC Groningen spelers zijn aanvaller Thom van Bergen, verdediger Thijmen Blokzijl en de middenvelders Jorg Schreuders en Tygo Land.

De ploeg van bondcoach Lequincio Zeefuik speelt op vrijdag 27 maart om 18.00 uur de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen in het Viking Stadium in Stavanger. Drie dagen later, op maandag 30 maart om 18.30 uur, volgt de oefeninterland tegen de leeftijdsgenoten van België. Deze wedstrijd wordt gespeeld in De Koel, het onderkomen van VVV te Venlo.

Valente

Stadjer Luciano Valente, die tegenwoordig voor Feyenoord speelt, is opnieuw geselecteerd voor het ‘grote’ Oranje. Nederland speelt volgende week vrijdag in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam tegen Noorwegen en dinsdag 31 maart in het Philips Stadion in Eindhoven tegen Ecuador. Beide oefenduels beginnen om 20.45 uur.