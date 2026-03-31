Vijf gewonden bij ernstig verkeersongeluk op N46 bij Zuidwolde

Op de N46 van Groningen richting Bedum heeft dinsdagavond een ernstig verkeersongeluk plaatsgevonden. Daarbij zijn vijf personen gewond geraakt, van wie twee ernstig.

Het ongeluk gebeurde rond 18.15 uur ter hoogte van Zuidwolde. “Bij het incident zijn twee personenauto’s betrokken die op elkaar zijn gebotst”, vertelt een politiewoordvoerder. “Vijf inzittenden zijn gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Twee van hen zijn er ernstig aan toe.” Naast de twee auto’s hebben mogelijk ook enkele andere voertuigen schade opgelopen door het ongeval. Een nieuwsfotograaf ter plaatse spreekt van een “forse ravage” op de rijbaan.

Grootschalige hulpverlening

Vanwege de ernst van de situatie rukten de hulpdiensten massaal uit. Naast meerdere ambulances en brandweerwagens kwam ook het Mobiel Medisch Team (MMT) met de traumahelikopter ter plaatse om assistentie te verlenen.

De N46 is in beide richtingen volledig afgesloten voor het verkeer. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de exacte toevallige oorzaak van de botsing.