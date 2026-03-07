Vierde divisie: PKC’83 onderuit tegen koploper Quick’20

Foto Andor Heij. PKC'83 opkomst.

PKC’83 verloor zaterdag in de vierde divisie D in Oldenzaal met 3-1 van koploper Quick’20.

Quick’20 stond na ruim een half uur al op een 3-0 voorsprong via Jesse Kip, Frank Eulderink en nogmaals Kip. Vlak voor de pauze dook Willem Bel op voor Quick’20 doelman Niels Ensink en faalde niet: 3-1. Quick’20 deed het na de pauze wat rustiger aan. PKC’83 drong wel aan, maar wist geen echte kansen bij elkaar te voetballen.

PKC blijft vijftiende en voorlaatste met 20 punten uit 21 wedstrijden. Zaterdag speelt PKC thuis tegen WHC dat onderin de middenmoot staat en vier punten meer heeft dan de Groningers.