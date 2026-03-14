Vierde divisie: PKC’83 dieper in de problemen na nederlaag tegen WHC

Foto Andor Heij. PKC'83 opkomst.

PKC’83 heeft zaterdag onderin in de vierde divisie D in een waar zespunten duel thuis tegen WHC aan het kortste eind getrokken: 1-2. De Groningers blijven daardoor voorlaatste.

Na wat mogelijkheden over en weer kwam de ploeg uit Wezep op voorsprong door Jesse van het Einde na 38 minuten. Rob Schokker tekende vlak voor de pauze voor de 1-1. Na 66 minuten was het Dion van Limburg die WHC de winst bezorgde. PKC drong nog wel aan, maar zag WHC uit de tegenstoot ook gevaarlijk worden.

De situatie van PKC’83 werd zorgelijker, omdat een paar andere concurrenten in de degradatiestrijd wonnen. De afstand met de plek die nacompetitie tegen degradatie betekent, is een punt. De afstand met de echte veilige twaalfde plek is opgelopen naar zes punten.