Vierde divisie: PKC ’83 dieper in degradatiezorgen na nederlaag tegen DZC ’68

Foto: Andor Heij. PKC'83 - DZC'68

PKC ’83 heeft zaterdagmiddag in Doetinchem de zespuntenwedstrijd tegen degradatie uit de vierde divisie D met 2-0 verloren van DZC ’68. PKC bleef voorlaatste.

DZC, dat voor het duel een plek hoger stond dan de Groningers, kreeg voor de pauze de meeste mogelijkheden en Cas Evers kopte de Gelderse ploeg na tien minuten al op een 1-0 voorsprong. In het vervolg kreeg Willem Bel nog een grote kans voor PKC. Na rust veranderde het spelbeeld niet. Evers maakte er na een uur, opnieuw met het hoofd, 2-0 van.

Daarmee werden de degradatiezorgen van de Groningers nog groter. Met nog zes duels te gaan is de afstand op de veilige twaalfde plek zes punten en op een nacompetitieplek vijf punten. Volgende week is PKC vrij. Daarna volgen twee cruciale wedstrijden tegen hekkensluiter HZVV en ONS Sneek, dat een plek hoger staat dan PKC.