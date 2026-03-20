Vervalste volmacht, wegrennen met stembiljet, kiezen in de vensterbank en stembus als afvalbak

Burgemeester Roelien Kamminga (VVD) brengt een bezoek aan het stembureau in de Doopsgezinde Kerk. Foto: Lianne

Proberen te stemmen met een vervalste volmacht tot en met het wegrennen met een stembiljet. Grote incidenten deden zich woensdag niet voor tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Toch waren er wel een paar ‘dingetjes’, blijkt uit een rapportage van de gemeente.

De eerder genoemde volmacht werd ingenomen en waar de persoon met het stembiljet heen ging is onbekend. Ook werd een stembiljet mee naar buiten genomen, omdat de gewenste partij van de kiezer er niet op stond. De partij deed niet mee in Groningen.

Stempassen en lelijke stembussen

Sommige stempassen gaven aan dat ze al gebruikt waren. Maar na ruggespraak konden de mensen met de haperende pas toch hun stem uitbrengen. Enkele bezoekers vonden de stembussen erg lelijk. Ze werden vergeleken met een afvalbak of kliko. En of dat misschien symbolisch was.

Toegankelijkheid

In enkele gevallen vonden kiezers dat de stembureaus moeilijk te vinden waren of dat de toegankelijkheid slecht was. De problemen werden verholpen of gemeld en in één geval bracht een kiezer in een scootmobiel de stem uit in de vensterbank. Diverse mensen gaven ook aan dat ze graag ‘gordijntjes’ hadden gewild vanwege de privacy bij het stemmen.

Klaverjassen

Er waren ook klachten over de toegankelijkheid voor de bezoekers in het algemeen. Zo vond iemand het erg vervelend dat de klaverjasclub niet door kon gaan vanwege het stembureau in het pand. Ook was er bezwaar tegen een stembureau in een sportzaal. Daardoor kon er in de avond niet gesport worden in de zaal.

De klachten zijn allemaal genoteerd en worden meegenomen bij de volgende verkiezingen. Dat gebeurt volgend jaar, als de gang naar de stembus gemaakt wordt voor de Provinciale Staten.