Vertragingen tussen Groningen en Leeuwarden door verzakt spoor bij Hardegarijp

Foto: Rick van der Velde

Tussen Groningen en Leeuwarden gelden voor dinsdag en woensdag snelheidsbeperkingen op het spoor. Daardoor zijn er vertragingen en kunnen aansluitingen niet gegarandeerd worden.

De boosdoener is een verzakking van het spoor bij Hardegarijp. Dat wordt in de nacht van woensdag op donderdag verholpen. Dat kon volgens ProRail niet eerder, omdat de werkmachine niet eerder beschikbaar was.

De treinen rijden niet alleen met vertragingen. De sneltreinen rijden niet verder dan Groningen. Dan moet er overgestapt worden op andere treinen.

Het is een extra probleem, want tussen het Hoofdstation en Groningen Europark rijden er sinds dinsdag al geen sneltreinen door een defect spoor. Dat zou de komende nacht hersteld worden.