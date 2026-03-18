Vernieuwd wijkcentrum Bij Van Houten gaat zaterdag open

Het wijkcentrum Bij Van Houten in de oude Van Houtenschool aan de Oliemuldersweg wordt komende zaterdag na een ingrijpende renovatie officieel heropend.

Bewoners van de Oosterparkwijk misten na de sloop van wijkcentrum het Treslinghuis in 2017 een plek om samen te komen. Ze kwamen met het idee voor een nieuw wijkcentrum in de voormalige Van Houtenschool. Die school en de ernaast gelegen Vensterschool bleken geschikt, maar waren verouderd en dienden gerenoveerd en verduurzaamd te worden. Uiteindelijk zou dat ook gaan gebeuren.

Tijdens de renovatie van het rijksmonument, een ontwerp van architect Siebe Jan Bouma, doken allerlei verrassingen op. Bij een kleuronderzoek in de gangen kwamen maar liefst dertien lagen verf tevoorschijn. Tijdens de restauratie werd het nieuwe installatiewerk weggewerkt in verborgen kruipzolders boven de plafonds. Het pand ging van energielabel G naar A en de zonnepanelen en warmtepompen zijn zodanig geplaatst dat je ze bijna niet ziet. Ook is er een nieuwe keuken gekomen.

Tijdens de officiële heropening van het wijkcentrum in het pand vanaf 10.30 uur open. Er is van alles te zien en te beleven, zoals een textiel-recyclewerkplaats en diverse workshops, zoals yoga, muziek en bewegen voor peuters, legobouwen, schilderen en cupcakes versieren. Het hele programma is terug te vinden op de website http://bijvanhouten.nl .