Verkiezingsposters: Van kunstwerken tot kort en pakkend

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zijn ze niet te missen in het straatbeeld, de verkiezingsposters.

In Groningen doen vijftien partijen mee en die proberen elkaar ook af te troeven met een fraaie poster die de aandacht trekt van de kiezer.

In de Universiteitsbibliotheek zit het Documentatiecentrum voor Politieke Partijen en dat bezit een grote verzameling verkiezingsposters door de jaren heen.

In de vroege posters zat veel symboliek. In de jaren ’30 waren op de posters thema’s te zien die nu weer actueel zijn, zoals het pensioen. In de jaren ’50 werden de personen achter de boodschap belangrijker. Daarna werd de tijdgeest ook duidelijk in de posters. Een van de bekendste voorbeelden is de jaren ’70 poster van de PSP (één van de voorlopers van GroenLinks) met de koe en de blote dame.

Tegenwoordig zijn de verkiezingsposters allemaal wat zakelijker en moeten ze kort, snel en pakkend zijn.