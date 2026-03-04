Verkiezingskrant op de mat: alles wat je moet weten over de gemeenteraadsverkiezingen

Foto: Joris van Tweel

Deze dagen valt bij alle inwoners van de gemeente Groningen de verkiezingskrant op de mat. De speciale uitgave staat vol praktische informatie over de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen en biedt tevens een blik achter de schermen van de lokale politiek.

Het is inmiddels een beproefd concept: ook bij eerdere verkiezingen verspreidde de gemeente een dergelijke krant om kiezers wegwijs te maken. In deze editie worden de vijftien deelnemende partijen voorgesteld en worden de vijf belangrijkste verkiezingsthema’s uitgelicht. Deze thema’s (wonen, veiligheid, groen, duurzaamheid en armoede) kwamen niet uit de lucht vallen; inwoners konden vorig jaar november zelf via een vragenlijst aangeven welke onderwerpen zij het belangrijkst vonden. In de krant geeft elke partij haar visie op deze punten.

Daarnaast bevat het exemplaar de volledige kieslijst en een handig overzicht van alle stembureaus in de gemeente.

Ook online en in het Engels

In totaal zijn er 118.000 exemplaren gedrukt. Mocht je de krant onverhoopt niet hebben ontvangen, dan is deze ook online te raadplegen op deze website. Voor internationale inwoners is er op de website bovendien een Engelse versie beschikbaar.

Wie liever een fysiek exemplaar in handen heeft, maar deze thuis niet ontvangen heeft, kan deze afhalen bij het gemeentekantoor aan de Kreupelstraat in Groningen, het kantoor aan het Raadhuisplein in Haren of aan de Hendrik Westerstraat in Ten Boer.