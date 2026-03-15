Verkiezingsgesprek: Stadspartij ziet toekomst FC in Meerstad; Student & Stad wil meer ruimte voor studentensport

foto Andor Heij

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 18 maart organiseert OOG Sport een reeks verkiezingsgesprekken. Op zaterdag 14 maart vond de vierde uitzending plaats, waarbij kandidaat-raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen en lijsttrekker Wieke van Heteren van Student & Stad in gesprek gingen over de toekomst van de Groningse sport.

“Wat mijn relatie is met sport?” vraagt Hilboesen. “Ik zou zeggen, heb je even? Ik kom uit de voetbalwereld. Ik heb zelf lang gevoetbald maar vanwege een blessure moest ik daar mee stoppen. Vervolgens ben ik mij maatschappelijk in ga zetten voor de sport. Ik heb niet alleen affiniteit met voetbal, maar ik heb bijvoorbeeld programmaboekjes staan uitdelen bij Donar, ik kom heel graag bij de ijshockeyers van GIJS en mijn vrouw is fervent Lycurgus-fan. Dus je kunt echt zeggen dat Groningen voor mij één en al sport is.”

Bij Van Heteren is de affiniteit met sport niet minder groot. “Ik heb heel veel studentensporten beoefend. Ik wist aanvankelijk niet zo goed wat ik wilde. Ik ben bijvoorbeeld een tijdje actief geweest bij Tjas, de studentenschaatssportvereniging hier in de stad. Maar ik bleek niet zo goed te zijn in schaatsen. Dat is trouwens ook het voordeel van studentensport. Door dit betaalbaar te houden voor studenten, heb je ook mogelijkheden om te ontdekken wat je nu echt leuk vindt en wat bij je past. Sommige jongeren weten precies wat ze willen, maar er zijn er ook genoeg die zoekende zijn en op deze manier kunnen ontdekken wat bij hun past.”

Politieke visie op het sportklimaat

Hilboesen is nu ongeveer twee jaar raadslid voor de Stadspartij. “Indertijd zijn we begonnen met de Sportpartij. We vonden dat sport in de gemeente een onderbelicht kindje was. Groningen heeft grote topclubs. Het wordt uitgedragen, maar het wordt door de politiek niet omarmd. Daarmee dreigden we een one-issue partij te worden. Dat leek ons niet verstandig. Daarom zijn we samengegaan met de Stadspartij. En what ik toen vond, dat vind ik nu nog steeds. Neem het sportdebat van afgelopen donderdag in de Euroborg. Dat was niet oké. Ik kreeg het gevoel alsof de hoogste klas zijn scriptie aan het verdedigen was tegenover een groep professionals. De hele setting van het debat had andersom gemoeten. Nu kreeg je niet een goed beeld wat elke partij wil. Het bleven losse hulsen, losse woorden. Dat was gewoon jammer.”

Van Heteren pleit ondertussen voor het betaalbaar houden van de studentensport. “Student & Stad richt zich niet specifiek op studeren. We handelen vanuit het perspectief van een jonge inwoner. Daar maken wij ons sterk voor. Vorig jaar dreigde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap studentensport duurder te maken, omdat ze goedkope sportvoorzieningen op campussen in sommige gevallen als oneigenlijk gebruik van overheidsgeld ziet. Die plannen gingen uiteindelijk van tafel. Als het wel door was gegaan, dan had dit voor kansenongelijkheid gezorgd: studenten hebben geen grote portemonnee. Betaalbaar houden is juist voor deze groep ontzettend belangrijk. We moeten ook niet vergeten dat de Groningse studentensport een broedplaats is voor talent: kijk naar de succes op de Olympische Zomer- en Winterspelen.”

Capaciteit

Volgens Student & Stad staat de studentensport ook in de eigen gemeente onder druk. “Neem het Masterplan Sport. Wij hebben er voor moeten knokken dat studentensport hier onderdeel van zou worden. Moet je je voorstellen: zo’n groot plan, waar studentensport geen onderdeel van zou zijn. Dat is toch niet voor te stellen?” Met name ook omdat bij studentensporten dezelfde problemen spelen als bij de breedtesport: “Er zijn denk ik koppelkansen mogelijk met de breedtesport. De capaciteitsproblemen op velden en in zalen zien we ook bij de studentensport. Door het nu onderdeel te laten zijn van het Masterplan kan er proactief meegedacht worden en kan er geholpen worden om verenigingen uit te laten breiden. En dan hebben we het niet alleen over velden. Maar juist ook over de derde helft. Ontmoetingsplaatsen brengen mensen samen. Er zijn nu verenigingen die geen kantine hebben of die deze moeten delen met een andere club. Jongeren hebben een plek nodig waar ze samen kunnen zitten.” Hulp van de gemeente is hier bij wenselijk. “Besturen van sportverenigingen wisselen snel door. Terwijl we het bij zulke uitdagingen over grote klussen hebben. Die hulp is welkom.”

Hilboesen zegt dat er juist veel meer faciliteiten gerealiseerd moeten worden: “We gaan grote wijken bouwen. Om deze wijken heen, en ook intern, is er ruimte. Zulke faciliteiten kun je vanaf het begin neerzetten. Aan het Masterplan Sport hangt een bedrag van 400 miljoen. Maar wat is 400 miljoen? Ik zie op zulke momenten een grasveld waar jongeren kunnen voetballen. Het is een stukje wil. Als je niet investeert in faciliteiten lopen de wachtrijen alleen maar verder op. Verschillende verenigingen hebben een ledenstop. Mijn dochter bijvoorbeeld. Zij turnt. Haar trainingen vinden plaats in Leek. Hoe dan? In De Wijert hebben we een sportzaal gesloopt en is er een kleine zaal voor in de plaats gekomen. Er komt een nieuwe hal op het Europapark was toen het argument. Maar die faciliteit was nog niet eens officieel geopend, toen al duidelijk was dat het te klein zou zijn. Wij pleiten echt om iets te gaan doen. Het is nu teveel ‘we gaan, we willen, maar er gebeurt niks’.”

De toekomst van FC Groningen en Corpus den Hoorn

Dat is ook voor sportpark Corpus van toepassing waar de breedtesport en topsport elkaar in de weg zitten. Hilboesen: “Dit college heeft geen keuze gemaakt in de impasse die ontstaan is. Waar ligt de ambitie voor de FC? Wij vinden dat die toekomst niet op Corpus ligt. Maar waarom zijn we dan al vier jaar bezig met Corpus? De FC moet daar weg. Het liefst gisteren nog. De FC wil tien velden. Dat vind ik iets teveel. Acht zou mooi zijn, waarbij je ook de vrouwen en de jeugd er kunt faciliteren. Je zou er een stadionnetje bij kunnen doen. Die ruimte en die kansen liggen in Meerstad. En ja, de FC is populair in de hele provincie, maar ik vind wel dat je de FC binnen de gemeentegrenzen moet houden.”

Van Heteren sluit zich daar bij aan: “Het is belangrijk dat de breedtesport op Corpus voorrang krijgt. Dat jonge inwoners kunnen sporten. Voor de FC zullen we proactief op zoek naar een nieuwe locatie.” Ondertussen spelen bij de FC ook de huurlasten mee. Het lijkt Student & Stad niet goed om deze te verlagen: “De gemeente is deels eigenaar van de Euroborg. Als er iets gebeurt met de FC, dan staat de gemeente garant. Je hebt financiële middelen nodig om dat te dekken. Daarom kunnen de huurlasten niet verlaagd worden, vanwege de rol die we hebben. Daarom is het heel goed dat we gaan kijken naar een duurzame toekomst voor de FC waarbij we ook investeren in topsport. Student & Stad zegt dus dat het één het ander qua investeringen niet hoeft uit te sluiten.”

De ijsbaan en Kardinge

Ook rond de toekomst van Kardinge liggen de meningen van beide partijen dicht bij elkaar. Van Heteren: “De ijsbaan moet blijven. Maar dan moet de provincie wel meebetalen. De ijsbaan voegt veel toe aan de stad en de regio. Maar omdat het een hele duidelijke regiofunctie heeft, lijkt het ons wel belangrijk dat ook de provincie hierin haar verantwoordelijkheid pakt.” Het nieuwe Kardinge wordt ook een thuis voor Donar en Lycurgus: “Daarmee zeg je ook iets over de toekomst van Martiniplaza. Wij denken dat topsport op Kardinge, dat je daarmee een uniek hyperpunt kunt creëren. Maar wel met de voetnoot dat het ook voor Martiniplaza werkbaar moet zijn en dat Kardinge kan leveren wat Martiniplaza nu levert. Daarover zal in gesprek moeten worden gegaan.”

Hilboesen van de Stadspartij kan zich daar in vinden: “Mijn partij is akkoord gegaan met Kardinge. Maar het liefst hadden we wat anders gezien. Kardinge is een mooi plan, maar ik moet bij dit onderwerp denken aan Gerard Kemkers. Dat is een behoorlijk held van mij. Kemkers is oud-schaatscoach en heeft daarna goede dingen gedaan bij de FC. Hij zou zeggen dat je veel meer in moet zetten op kruisbestuiving. Onderwijs, sport, de toekomstige AI-fabriek. Er is in deze gemeente ontzettend veel kennis in huis. Ga van elkaar leren, ga elkaar helpen. En begrijp me niet verkeerd: veel partijen zijn goed bezig. Maar het is allemaal naast elkaar. Niet samen. Daar liggen op sport en ook op het gebied van cultuur veel kansen.”

Luister hier naar Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen:

En luister hier naar Wieke van Heteren van Student & Stad: