Verkiezingsgesprek: SP wil supporters als eigenaar bij FC, CU wil eenzaamheid met sport doorbreken

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 18 maart organiseert OOG Sport een reeks verkiezingsgesprekken. Op zaterdag 7 maart vond de tweede uitzending plaats, waarbij lijsttrekkers Hans de Waard (SP) en Peter Rebergen (ChristenUnie) in gesprek gingen over de toekomst van de Groningse sport.

Wat ik zelf heb met sport?”, herhaalt De Waard de vraag. “Vier keer per week doe ik aan hardlopen en ik bezoek ook regelmatig de sportschool. Daarnaast heb ik tijdens mijn jeugd jarenlang aan judo gedaan.” Ook Rebergen is een sportliefhebber: “Ik doe het heel graag. Met name de balsporten. Ik voetbal bij VV Omlandia en daarnaast mag ik ook heel graag een wedstrijd van de FC bezoeken. Bij ons thuis staat de zaterdag ook in het teken van de sport. Alle drie de kinderen voetballen bijvoorbeeld ook. De oudste speelt bij Bedum, de twee jongsten bij Omlandia.”

Het ‘Duitse model’ voor FC Groningen

Een opvallend punt uit het programma van de SP is de voorkeur voor het 50+1-model bij FC Groningen. De Waard: “Dit model zorgt ervoor dat de supporter de baas is van de club. Met 50+1 heb je een meerderheid. In Duitsland zien we dat dit al verplicht is bij clubs die in de Bundesliga actief zijn. Het heeft heel veel voordelen: je betrekt supporters meer bij de club en de prijzen blijven betaalbaar voor de ‘gewone mens’. Ik denk dat we dit model ook aan de FC moeten gunnen, ook omdat de club gedragen wordt door inwoners uit Stad en Ommeland. Dat moeten we koesteren, waarbij de supporter nog meer te zeggen krijgt en er niet het gevaar is van overnames door buitenlandse investerders die een voetbalclub zien als een leuk speeltje.”

De Waard vindt dat de gemeente, die nu nog eigenaar is van de Euroborg, een stap terug mag doen: “Het klinkt misschien gek, maar wij vinden dat ook de invloed van de gemeente minder mag worden. Wij willen er echt voor zorgen dat de supporter weer de baas wordt.” Over de soms stroeve relatie tussen de club en de gemeente is hij nuchter: “Er zijn wat strubbelingen geweest. Maar dat hoort er ook een beetje bij. We zijn allemaal grote mensen.”

Stadion in eigen beheer

De SP ziet zelfs mogelijkheden voor supporters om het stadion over te kopen. “Het gevolg is dat het aantal vernielingen dan af zal nemen. Omdat het van jezelf is, ga je anderen ook op hun gedrag aanspreken. Daarnaast krijg je als supporter met het eigenaarschap een belangrijke vinger in de pap rond het reilen en zeilen binnen de club.”

Voor de ChristenUnie ligt de nadruk op de verbindende kracht van sport. Rebergen: “Het gaat bijvoorbeeld om het kunnen doen van wijkommetjes tot de grote plannen voor Kardinge die er liggen. Wat wij graag willen is dat er in de wijken voldoende buitensportmogelijkheden zijn. Mensen kunnen op eigen houtje gaan sporten, maar wij vinden het ook belangrijk dat je aansluiting zoekt bij een vereniging. Want daar ontstaat er ook ontmoeting. Vanuit ontmoeting ontstaat er verbinding en krijg je oog voor elkaar. Het omzien naar elkaar, dat vinden wij een heel belangrijk punt.”

Uitdagingen

Beide partijen erkennen dat de groei van de stad voor druk op de faciliteiten zorgt. De Waard reflecteert op fouten uit het verleden: “Tegenwoordig, als de gemeente plannen voor nieuwe wijken maakt, dan staan sportfaciliteiten daar ingetekend. Indertijd hebben we dit bij Meerstad niet gedaan. De gedachte was dat het niet nodig was. Daar moet de gemeente nu op terugkomen.”

Rebergen ziet oplossingen: “Extra velden realiseren is niet makkelijk op plekken waar er al velden zijn. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden. Kijk naar Engelbert waar er ruimte is om het aantal velden uit te breiden. Maar dat geldt ook voor Meerstad. Sowieso is mijn partij heel blij met het Masterplan voor de sport waarbij er de komende jaren een heel groot bedrag uitgetrokken wordt om bestaande faciliteiten weer helemaal in orde te krijgen.”

Vrijwilligers

Een opmerkelijk SP-plan is om zwembaden weer in gemeentelijk beheer te nemen met vast personeel. De Waard ziet dit ook als mogelijke inspiratie voor het vrijwilligersprobleem bij voetbalclubs: “Dat vind ik een interessant idee. Bij de zwembaden hebben we gezegd: dit vinden we belangrijk. Dat er gezwommen kan worden in Haren en Ten Boer, dat willen we koesteren. Die baden willen we open houden. Wat betreft voetbalclubs: als dit een oplossing kan zijn voor de problemen, dan is dat mooi. Maar het mooiste is dat er wordt ingezet op zoveel mogelijk vrijwilligers. De gemeente zou daar ook bij kunnen ondersteunen met buurtwerkers en opbouwcoaches; zij kunnen mensen bereiken en een doel geven die betekenis zoeken in hun leven.”

Toekomst van Kardinge

Over de vitaliteitscampus op Kardinge is De Waard duidelijk over de financiering van de ijsbaan: “De ijsbaan moet er komen, maar dit kunnen we als gemeente niet alleen dragen. Het is logisch dat we qua realisatie ook een bijdrage vragen van de provincie.” Rebergen sluit af met een waarschuwing over het evenwicht op het nieuwe complex: “Topsport krijgt zoveel mogelijk de ruimte in de plannen voor Kardinge. Maar het wel is balanceren. Je wilt topsportclubs de ruimte geven, maar je moet ook rekening houden met de breedtesport, dat ook zij genoeg mogelijkheden hebben.” Ook de ChristenUnie vindt het logisch dat er bij de financiering van de plannen deels naar andere partijen wordt gekeken.