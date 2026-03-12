Verkiezingsdebat Hoogkerk: “Rondweg voor bietenwagens is politieke onwil en belofte voor geen betaald parkeren”

De ChristenUnie, DURF en de PVV in debat. Foto: still uit stream

Wat GroenLinks-PvdA betreft komt er in de toekomst geen betaald parkeren in Hoogkerk en Stadspartij 100% voor Groningen vindt dat bij nieuwe ontwikkelingen in het dorp inwoners vanaf de allereerste seconde mee moeten kunnen tekenen. Dat bleek donderdagavond tijdens een drukbezocht debat in het dorpshuis van Hoogkerk.

De avond werd georganiseerd door de Vereniging Wijkopbouw Hoogkerk en in totaal namen twaalf partijen deel. Zij waren in hun slotpleidooi direct duidelijk over hun visie. Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Bij nieuwe ontwikkelingen willen wij dat er met een blanco papier op tafel door inwoners meegedacht kan worden. Geen voorgetekende plannen of beleidsnota’s: alles vanaf scratch.” Kwintijn Schuurman (Partij voor de Dieren) vulde aan: “Wij willen Hoogkerk groen maken, een fijne leefomgeving met goede lucht, waar het ook voor dieren goed vertoeven is.”

Ook de andere partijen zetten hun piketpaaltjes uit. Vincent Boswijk (D66) droomt van een bruisende stad met sterke dorpen: “De gemeente moet een vangnet zijn, maar ook een trampoline die naast je gaat staan als het beter gaat.” Wesley Kragt (BBB) hamerde op het eigen karakter van het dorp: “Hoogkerk is eigenzinnig. Wij willen dat dorpen zich echt gehoord voelen.” Laurent Dwarshuis (ChristenUnie) benadrukte de sociale leefbaarheid: “Buurthuizen moeten fungeren als ontmoetingscentra, met waardering voor mantelzorgers.” Jesse Collenteur (Partij voor het Noorden) wil de regie volledig bij de gemeenschap: “Inwoners moeten van A tot Z betrokken zijn in heldere samenspraak.”

Eelco Eikenaar (SP) waarschuwde voor de landelijke bezuinigingen: “Investeren in zorg en sociale zekerheid is belangrijker dan ooit om de sociaalste gemeente te blijven.” Ron Dijk (PVV) pleitte voor een frisse wind: “Het roer moet om op de Grote Markt. Wij durven problemen te benoemen en gaan voor de oplossing.” Izaäk van Jaarsveld (CDA) was helder: “Wij willen breken met betaald parkeren en de doorstroming op de woningmarkt op gang helpen.” Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks-PvdA) stelde de zaal gerust: “Laat je niet bang maken door anderen; betaald parkeren voeren wij hier niet in. De enige waar je bang voor moet zijn, zijn Trump en Poetin en de invloed die zij hebben op de energiemarkt.” Terwijl de partij DURF benadrukte dat zij niet achter plannen staan die de inwoner niet uitkomen (“Het is júllie geld”), sloot Fokke Veenstra (VVD) de rij: “Wij willen rust in de portemonnee, lagere OZB en een focus op kerntaken in plaats van linkse hobby’s.”

Rondweg voor bietenwagens

Wie aan Hoogkerk denkt, denkt aan de industrie en de kenmerkende geur van de suikerfabriek. Collenteur (Partij voor het Noorden) stelde dat de hele gemeente al decennia profiteert van deze industrie: “We moeten de baten optimaliseren, maar de lasten verminderen. Lege bedrijfspanden mogen geen datacentra worden die niets toevoegen aan Hoogkerk. Daar moeten we voor waken.”

Kragt (BBB) bracht een dossier in dat al 25 jaar sleept: de rondweg voor bietenwagens. Nu rijden deze wagens nog door het dorp wat voor veel overlast zorgt. “Er is een langetermijnvisie nodig. Kijk naar Bedum; daar hebben de gemeente en de zuivelfabriek samen een oplossing gevonden voor de overlast.” Moerkerk (Stadspartij) noemde het uitblijven van de weg pure politieke onwil: “Dat die weg er straks mogelijk wel komt vanwege de nieuwe woningen op De Suikerzijde, zorgt ervoor dat mensen het vertrouwen in de politiek verliezen.” Veenstra (VVD) stemde in, maar wees ook naar de provincie als financierder: “Dat moet hand in hand gaan.”

WarmteStad en De Halm

Rondom energie en klimaat waren de verschillen zichtbaar. Waar de Partij voor de Dieren trots is op WarmteStad omdat de winst bij de burger blijft, benadrukte de Partij voor het Noorden dat aansluiting een vrije keuze moet blijven. Wel zien beide partijen kansen omdat er door de industrie in het dorp veel warmte gewonnen wordt dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor het verwarmen van woningen. De Partij voor het Noorden wees daarbij ook naar de lege daken van industriepanden: daar zouden zonnepanelen op geplaatst kunnen worden.

Wat betreft De Halm beloofde Nieuwenhout (GroenLinks-PvdA) dat de inwoners zelf de kaders mogen scheppen. De Halm is een strokartonfabriek die vorig jaar werd gesloten. Daardoor liggen er op het terrein bijvoorbeeld kansen voor woningbouw. Moerkerk (Stadspartij) bleef echter wantrouwend: “De gemeente moet niet eerst de contouren vastleggen en met plaatjes komen. Je begint samen met dat lege papier.” Veenstra (VVD) vulde aan dat bouwen en voorzieningen hand in hand moeten gaan. Als je woningen gaat bouwen is er ook behoefte aan meer sport- en cultuurvoorzieningen: “Kijk naar Meerstad, daar bleven de voorzieningen achter. Kinderen voetballen nu noodgedwongen in Engelbert.”

Veenstra vindt dat bouwen en het realiseren van voorzieningen hand in hand moet gaan: “We zien dat bouwprocessen tegenwoordig tien jaar duren: acht jaar ligt het plan op een bureau van een ambtenaar en vervolgens wordt er twee jaar met een schep in de grond gewerkt. Wij willen die acht jaar er af halen.” Van Nieuwenhout van GroenLinsks-PvdA spreekt van een karikatuur die niet aan de orde is: “Kijk naar De Held. Daar komt een sportcomplex. In Hoogkerk is onlangs de gerenoveerde bibliotheek geopend en De Kreukelhof wordt binnenkort verbouwd. Het huidige college heeft geleverd.”

Lokale binding op de woningmarkt

Op het gebied van wonen zorgde ‘lokale binding’ voor discussie. Het CDA wil dat inwoners die minstens zes jaar in de gemeente wonen voorrang krijgen, een idee dat volgens Van Jaarsveld door de huidige coalitie is weggestemd. Boswijk (D66) ziet dat anders: “Lokale binding brengt juist ongelijkheid. We moeten de bestaande voorraad beter benutten, zoals het opheffen van het samenwoonverbod en het mogelijk kunnen maken van het optoppen van woningen.” Eikenaar (SP) deelt de zorg over beschikbaarheid van woningen: “Sociale huur moet beter gespreid worden over de stad, ook aan de zuidkant waar nu nauwelijks betaalbare woningen te vinden zijn.”

Megalomanie

Een fel punt van kritiek kwam van de VVD en de Stadspartij over de verdeling van de gemeentelijke euro’s. “Er is drie ton in Hoogkerk geïnvesteerd, tegenover honderden miljoenen in de binnenstad”, vertelde Veenstra (VVD), die sprak van “megalomane projecten.” Daarbij wordt bijvoorbeeld het nieuwe muziekcentrum en VRIJDAG bedoeld. Moerkerk was het daarmee eens: “Megalomanie past alleen bij een dikke portemonnee. Als het geld op is, merk je dat als eerste in een dorp als Hoogkerk.” Nieuwenhout (GroenLinks-PvdA) verdedigde het beleid: “Vanuit Hoogkerk ben je in een kwartier in de binnenstad. Het is logisch dat je daar centrale voorzieningen bouwt.”

Vertrouwen winnen

Kan de samenwerking tussen gemeente en Hoogkerk beter? DURF: “Onze partij staat voor samenwerking met inwoners. Waar liggen de behoeftes? Dat moet hand in hand gaan.” Laurent Dwarshuis (ChristenUnie): “Dat gebeurt al goed. STERK Hoogkerk is daar een mooi voorbeeld van; een initiatief waarbij bewoners zelf prioriteiten bepalen voor de wijk.” Ron Dijk (PVV) heeft daar zijn twijfels bij: “Wat je wilt als inwoner is dat er goed naar je geluisterd wordt en dat je dat terugziet in het beleid. Pas dan win je het vertrouwen terug. Wij zijn voorts voorstander van het invoeren van een bindend referendum.”

Wat de PVV betreft moet niet alles aan de Grote Markt worden bedacht. Ron Dijk: “In de dorpen zit kennis en kunde, niet in het Stadhuis. Voor initiatieven uit de wijken moet budget zijn.” Dwarshuis (ChristenUnie) pareerde: “Vrijwilligers hebben het druk. Er zijn mensen die zich nu zorgen maken over wat ze morgenavond eten in plaats van mooie dingen organiseren in een dorp. Moet daar niet de balans in gezocht worden?” DURF: “Veel besluiten worden top-down genomen. Dit moet meer naast elkaar. STERK Hoogkerk moet worden voortgezet.” Ron Dijk (PVV) besloot: “De politiek moet faciliteren, en de vrijwilligers kunnen de plannen uitvoeren. Daar zouden we niet morgen mee moeten beginnen, maar vanavond nog.”

Dwarshuis (ChristenUnie) kwam tot slot nog met een advies: “Ga komende woensdag naar de stembus. Stem op een partij die bij je past. Dat is belangrijk.” Chandra Schreinemachers van de organisatie sloot de avond af met een presentje voor de aanwezigen: een kalender van Hoogkerk. “Leg hem op je bureau en denk nog eens aan Hoogkerk.”

Bekijk het debat hieronder terug: