Verkeerssituatie op Grote Markt wordt duidelijker

De verkeerssituatie voor fietsers en voetgangen op de Grote Markt moet duidelijker. Dat zegt wethouder Philip Broeksma.

Waar wel en waar niet gefietst mag worden op het plein wordt nog voor de zomer aangegeven met markeringen en symbolen, en er komen verkeersportalen en de bebording wordt eenvoudiger. Op het gedeelte waar niet gefietst mag worden komen tegels met een voetgangerssymbool. Op de fietsroutes komen ook tegels, maar met het 050-fietslogo samen met een richtingspijl, die de rijrichting aangeeft. Veel mensen hadden kritiek op de huidige bebording, die zou niet duidelijk genoeg zijn.

Volgens Broeksma is het nieuwe plan doorgesproken met ondernemers, horeca, stadsarchitecten, politie en boa’s. Er gaat dan na een bepaalde periode ook gehandhaafd worden.