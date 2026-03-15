Vergroenen of verstenen? | De kijk van de partijen

Langs de grachten, in de wijken en op de pleinen: groen is overal in Groningen. Maar met de groei van de stad staat de natuur onder druk. Moeten we bouwen in het groen of juist groen toevoegen aan de stad?

De gemeenteraadsverkiezingen van 2026 gaan niet alleen over huizen en veiligheid, maar ook over de kwaliteit van de leefomgeving. Groen is daarin een steeds belangrijker thema. Waar de één droomt van een stad die uitbundig bloeit met wilde bloemen en natuurlijk beheer, wil de ander juist dat bermen regelmatig worden gemaaid en dat groen er ‘verzorgd’ uitziet.

Natuurinclusief bouwen

Bouwen met verplicht groen in de wijken en oog voor de natuur, wordt natuurinclusief bouwen genoemd. Tien partijen benoemen deze manier van bouwen in hun programma: GroenLinks-PvdA, Partij voor de Dieren, Volt, ChristenUnie, BBB, D66, SP, Student en Stad, Stadspartij 100% voor Groningen en Partij voor het Noorden. Deze partijen vinden dat groen een verplichting is bij nieuwbouw. Een ander vijftal, PVV, VVD, CDA, Forum voor Democratie en DURF, stelt minder prioriteit aan de verplichting om natuur te betrekken in de nieuwbouw.

Bouwen in natuurgebieden is voor Partij voor de Dieren, GroenLinks-PvdA en ChristenUnie geen optie. De kwetsbare ecosystemen mogen volgens deze partijen niet worden aangetast.

Minder verstening, meer bomen

Forum voor Democratie, GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren kunnen elkaar vinden in hun plannen tegen verstening van de stad. Het asfalteren van de wijken zorgt volgens hen voor slechtere afvoer van water en meer verhitting in de stad.

VVD, Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie, BBB, VVD en D66 willen meer bomen in de stad. Het groen moet niet alleen zorgen voor een mooiere leefomgeving, maar heeft ook een functie: hittebestrijding. De bomen zorgen voor meer schaduwplekken in de stad en geven daarmee een beter leefklimaat volgens de partijen.

