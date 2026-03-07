Verbouw voormalig Rijksarchief naar Stayokay in Sint Jansstraat gestart

Foto: Harro Meijer

Aan de Sint Jansstraat is deze week begonnen met de verbouwing van het voormalige Rijksarchief. Volgend jaar moet in het gebouw een nieuwe vestiging van hostelketen Stayokay de deuren openen.

Achter de ramen van het markante gebouw waren al enige tijd posters te zien die de komst van Stayokay aankondigden. Sinds kort hangt er ook een aankondiging van de start van de realisatie. De werkzaamheden zijn afgelopen week daadwerkelijk van start gegaan.

Rijke historie

Het pand heeft een lange geschiedenis. Van 1824 tot 2001 was hier het Rijksarchief gevestigd. In 2015 trok het Grafisch Museum (GRID) in het gebouw, maar dat sloot in 2022 de deuren. De collectie van het museum ligt sindsdien in opslag in afwachting van een nieuwe locatie. Hoewel het pand oorspronkelijk geen horecabestemming had, heeft de gemeente inmiddels een vergunning voor een hostel toegekend waarbij er nu ook een horecafunctie op het gebouw zit.

Eerste vestiging in de provincie

De komst van de keten werd precies een jaar geleden aangekondigd. “We zijn superblij om ons nieuwe hostel in de binnenstad aan te kondigen”, liet Stayokay destijds weten. “Het gebouw wordt een modern en duurzaam hostel met ongeveer vijftig kamers en 220 bedden, een café en een levendige gemeenschappelijke ruimte.” Het wordt de eerste vestiging van de keten in de provincie Groningen.

Niet iedereen was direct enthousiast over de plannen. Vorig jaar werden er in de buurt flyers verspreid waarin omwonenden hun zorgen uitten over mogelijke overlast in de omgeving. De bedoeling is dat het hostel begin 2027 de eerste gasten kan verwelkomen.