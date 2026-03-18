Veertig procent stemmen geteld: GroenLinks-PvdA slinkt maar blijft de grootste, oppositie en rechtse partijen winnen

GroenLinks-PvdA lijkt, ondanks verlies, weer met afstand de grootste te worden in de Groninger gemeenteraad. Nadat veertig procent van de stemmen (uit 75 kleinere stembureaus) is geteld, lijkt duidelijk dat ook de andere linkse partijen krimpen. Dat alles tot voordeel van ‘winnaars’ CDA, VVD en D66. Ook nieuwkomer FvD lijkt zetels te krijgen en ook de PVV staat op winst.

De bovenstaande zetelverdeling is gemaakt op basis van de eerste uitslagen, nadat veertig procent van de stemmen bij kleinere stembureaus zijn geteld. Daar komt bij: de zetelverdeling kan nog flink verschuiven als ook is berekend waar eventuele restzetels naartoe gaan.

Coalitie levert in, inclusief GroenLinks-PvdA

Met 24,9 procent van de tot nu toe getelde stemmen (75 procent) is GroenLinks-PvdA dus wederom de grootste, al levert de partij wel zetels in. In 2022 behaalden de twee fracties samen 29,6 procent van de stemmen.

In het algemeen valt op dat de coalitiepartijen allemaal zakken in het aantal stemmen. De Partij voor de Dieren levert in (nu 7,7 procent, 9,3 procent in 2022), de SP zakt (8,2 procent in 2022, nu 7 procent) en ook de ChristenUnie daalt in de voorlopige uitslag (nu 4,6 procent, 5,1 procent in 2022).

Groter aandeel voor oppositie en uiterst rechts, FvD verslaat PVV in eerste raming

De ‘gevestigde’ oppositiepartijen daarentegen winnen. D66 stijgt slechts licht (van 10,4 procent naar 11,8 procent), de VVD behaalt een lichte stijging (van 7,5 naar 8,1 procent) en het CDA zit in de lift (nu 7,4 procent, 5 procent in 2022).

De partijen op de uiterst rechtse flank winnen ook. Opvallend is Forum voor Democratie. De partij deed vier jaar geleden niet mee, maar haalt nu 4,3 procent van de stemmen. De partij haalt zelfs de gevestigde PVV in bij de tussentijdse uitslag. Maar ook de PVV stijgt licht, van 2,1 procent naar 3,70 procent.

Volt mag hopen op een zetel, andere nieuwkomers redden het niet

Een andere nieuwkomer die meteen binnenkomt in 2026 is Volt, dat met 2,40 procent van de stemmen mag hopen op een zetel. Andere nieuwkomers halen het niet in Groningen. DURF weet slechts 0,5 procent van de stemmen te halen, de BBB lijkt ook vrijwel zeker een zetel mis te lopen met 0,8 procent.

Waar in de rest van het land lokale partijen het goed doen, is dat in Groningen een stuk minder het geval. De Stadspartij zakt van 9,2 procent naar 7,50 procent van de stemmen, Student en Stad daalt van 6,3 procent naar 5,6 procent en de Partij voor het Noorden gaat van 4,1 procent naar 3,7 procent.