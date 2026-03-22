Vanavond sterrenkijken in Beijumerbos met sterrenkundige: “Venus, Jupiter en de maan zijn goed te zien”

Venus, Jupiter en de maan: er is deze nachten genoeg moois te zien aan de sterrenhemel. Sterrenkundige Jeffrey Bout organiseert vanavond, zondag 22 maart, een sterrenkijkactie bij het Beijumerbos om geïnteresseerden mee te nemen op een reis door het heelal.

“Vanaf 19.00 uur ben ik te vinden bij het kunstwerk van Gjalt Blaauw bij het bos”, vertelt Bout. “Ik neem mijn grote sterrenkijker mee waarmee geïnteresseerden naar de objecten kunnen kijken die dan zichtbaar zijn. Ook heb ik een sterke groene laser bij me waarmee ik sterrenbeelden en planeten aan kan wijzen. Ondertussen geef ik uitleg over alles wat er boven ons te zien is.”

Kraterlandschap

Bout organiseert vaker dit soort acties op laagdrempelige plekken. Vorige maand stond hij bijvoorbeeld nog op de Vismarkt, wat veel positieve reacties opleverde. “Mensen vinden het fantastisch. Sommigen zijn zelfs verbijsterd; ze kunnen haast niet geloven dat je vanaf een plek in de stad de kraters en bergen op de maan zo scherp kunt zien. Ik laat mensen vaak zelf aan de knoppen draaien, zodat ze via de kijker over het maanlandschap kunnen navigeren. Die dankbaarheid is prachtig om te zien.”

Praktische informatie

De sterrenkijkactie vindt plaats tussen 19.00 en 20.30 uur. Bezoekers die met de auto komen, kunnen parkeren bij het nabijgelegen ‘natuurbeleefpad’ en van daaruit naar het kunstwerk van Gjalt Blaauw wandelen. De weersomstandigheden voor zondagavond zijn perfect: er wordt geen bewolking verwacht.