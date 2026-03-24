Vanaf zaterdag drie dagen snelbussen vanaf Stad vanwege werk aan spoor tussen Hoogeveen en Assen

Omdat er vanaf komende zaterdag drie dagen lang geen treinen rijden tussen Hoogeveen en Assen, zet vervoerder NS bussen in op het traject. Wie vanuit de stad Groningen reist, hoeft niet eerst met de trein naar Assen en daarna verder met de bus. NS zet tot en met volgende week maandag ook snelbussen in vanaf Stad, die direct naar Hoogeveen rijden via de A28.

ProRail gaat tijdens het drie dagen durende oponthoud op verschillende plekken werken aan het spoor tussen Hoogeveen en Assen. De spoorbeheerder gaat bezig met het vervangen van spoorstaven en er wordt bij een spoorwegovergang gewerkt.

Vanaf Hoogeveen kunnen reizigers verder reizen met de trein.Naast de snelbusdienst vanuit Groningen rijden er stopbussen vanaf Assen, die onderweg naar Hoogeveen ook Beilen aandoen. Reizigers moeten, ondanks de snelbusdienst, wel rekening houden met een extra reistijd van ongeveer een halfuur. Fietsen kunnen niet mee in de treinvervangende bussen.