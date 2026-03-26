Vanaf eind oktober rechtstreeks vliegen van Eelde naar Tenerife

Komend winterseizoen kunnen reizigers vanaf Groningen Airport Eelde rechtstreeks naar Tenerife vliegen.

De eerste vlucht vertrekt op 29 oktober en de boekingen zijn inmiddels geopend. Met deze toevoeging spelen airBaltic en diverse Nederlandse reisorganisaties in op de groeiende vraag naar winterbestemmingen. AirBaltic, een luchtvaartmaatschappij uit Letland, vliegt vanaf eind oktober elke donderdag van Tenerife naar Eelde en terug.

Groningen Airport Eelde is erg blij met de toevoeging. De Nederlandse vliegbelasting legt namelijk een zware druk op de routeontwikkeling van Eelde. Dit vergt aanzienlijke investeringen en investeringen. Daarom blijft GAE zich in Den Haag inzetten voor een uitzondering op de vliegbelasting.