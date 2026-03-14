Van wilgen knotten tot terrassen schrobben: ruim zestig klussen in de gemeente tijdens NLdoet

De handen gaan dit weekend massaal uit de mouwen tijdens de 22ste editie van NLdoet. Op ruim zestig locaties in de gemeente Groningen zijn vrijwilligers zaterdag druk in de weer om tuinen op te knappen, dorpshuizen te onderhouden en ouderen in het zonnetje te zetten.

Een van de locaties waar dit gaat gebeuren is de volkstuinvereniging Vinkhuizen. Hier staat een flinke klus te wachten: het knotten van wilgen. “In totaal staan er hier dertig wilgen, waarvan we er elk jaar tien snoeien zodat elke boom eens in de drie jaar aan de beurt komt”, laat de vereniging weten. Dit is niet alleen voor het zicht; het snoeien is essentieel voor de biodiversiteit. “Wilgen zijn vroege voorjaarsbloeiers en een belangrijke bron van stuifmeel voor insecten. De bomen die we dit jaar overslaan, kunnen volop tot bloei komen.” De vrijwilligers sluiten de dag af met een welverdiende kom soep en een broodje. Meer informatie vind je hier.

Traditie in Thesinge

Ook in Thesinge wordt de traditie voortgezet. In dorpshuis Trefpunt worden alle opgespaarde klussen van het afgelopen jaar in één ochtend aangepakt. Van schoonmaak tot kleine reparaties. “Handigheid is niet vereist, gezelligheid en inzet wel”, aldus de organisatie. Het is voor inwoners ook een ideale manier om laagdrempelig kennis te maken met de vaste groep vrijwilligers in het dorp. Op deze pagina vind je meer informatie over deze actie.

Terrassen zomerklaar in Haren

Bij Westerholm Zorgcentrum in Haren ligt de focus op de buitenomgeving. Vrijwilligers en buurtbewoners werken hier samen om de terrassen zomerklaar te maken. Er wordt geveegd, geplant en gesjouwd met meubilair. “Zodat onze bewoners, zodra het weer het toelaat, weer kunnen genieten van het buiten zijn”, laten de initiatiefnemers weten. Ook hier wordt de inzet beloond met een gezamenlijke lunch. Informatie over deze actie vind je hier.

Koninklijk voorbeeld

NLdoet, een initiatief van het Oranje Fonds, bracht vrijdag al veel mensen op de been. Traditiegetrouw hielp ook de koninklijke familie een handje mee. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima knapten binnentuinen op in Hoofddorp, terwijl prinses Beatrix in Amsterdam op een kinderboerderij te vinden was waar ze hielp met het verzorgen van de dieren. In de gemeente Groningen zijn er dit weekend in totaal meer dan zestig klussen aangemeld.

