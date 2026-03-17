Van ‘stekkie voor gesprekkie’ tot 1.700 deuren op één dag: GroenLinks-PvdA trots op campagne

Op de laatste avond voor de gemeenteraadsverkiezingen is het voor het campagneteam van GroenLinks-PvdA allerminst uitrusten. Campagneleider Rixt van Dongera vertelt dat het team dinsdagavond volop actief is in de Zeeheldenbuurt.

Rixt, ik hoor veel gezelligheid op de achtergrond…

“We zijn in de Zeeheldenbuurt waarbij we van huis tot huis gaan. Het klinkt misschien gek, maar ik ben oprecht trots op hoe we dit als team de afgelopen periode hebben aangepakt. Er zijn zoveel mensen geweest die zich op welke manier dan ook hebben ingezet voor deze campagne: bijvoorbeeld door te koken voor andere vrijwilligers, door posters te plakken of door van huis naar huis te gaan en in gesprek te gaan met onze inwoners. We wisten natuurlijk dat deze energie er was, want bij de Tweede Kamerverkiezingen zagen we dit ook, maar dit keer komt het allemaal heel mooi op zijn plek terecht.”

Wellicht doel je nu ook op het samengaan van PvdA en GroenLinks. Want het is toch ergens een puzzel die in elkaar moet vallen…

“Dat zijn precies de woorden die ik zou gebruiken. De puzzelstukjes van de PvdA en GroenLinks vormen samen een hele mooie puzzel. Dat zie je ook bij de vrijwilligers: men trekt zonder moeite een rood of groen jasje aan. Sterker nog: ik heb op dit moment geen idee welke vrijwilliger van origine bij welke partij hoort. Die samensmelting gaat dus heel voorspoedig. In totaal hebben zich deze periode zo’n honderd mensen voor de campagne ingezet.”

Eén van de onderdelen die opvielen was jullie ‘duizend-deuren-dag’…

“Dat klopt, die vond afgelopen zaterdag plaats. Wat we deze periode doen is langs zoveel mogelijk deuren in de gemeente gaan, maar we dachten: het is leuk om op één van die dagen een soort ‘super-actiedag’ te houden. Dat we op één dag langs duizend deuren gaan. Vooraf dacht ik: hoe gaan we dat ooit voor elkaar krijgen? Want het is ontzettend veel. Uiteindelijk hebben we met ongeveer zeventig personen bij maar liefst 1.718 deuren aangebeld. Ik heb nog even opgezocht of we hiermee een vermelding in het Guinness Book of Records zouden kunnen krijgen, maar helaas: politieke partijen mogen hier niet aan meedoen.”

Hoe waardevol zijn deze gesprekken aan de deur?

“Je zou misschien verwachten dat mensen hier niet op zitten te wachten. Je kent dat misschien wel van je eigen situatie: je hebt een avondje vrij, kijkt lekker televisie en dan word je gestoord door iemand aan de deur. Maar dat valt in de praktijk heel erg mee. Natuurlijk zijn er mensen die er geen behoefte aan hebben; dat respecteren we en dan wensen we hen een mooie middag of avond. Maar heel veel mensen vinden het juist fijn om te benoemen wat er bijvoorbeeld in hun straat beter kan.”

Wat hoor je dan zoal aan die deuren?

“Wat we veel horen is dat mensen bijvoorbeeld parkeeroverlast ervaren. Of dat een stoep scheef ligt na werkzaamheden, waardoor het passeren met een rollator niet meer prettig is. Vaak zijn het hele concrete punten. Al deze zaken nemen we mee; het wordt gedocumenteerd en straks overgedragen aan de nieuwe fractie die ermee aan de slag kan gaan. Deze campagne begonnen we overigens al veel eerder, dus ook de huidige fractie heeft tussentijds al informatie toegespeeld gekregen. Voor hen heeft dat nu minder zin meer, omdat het mandaat van de huidige raadsleden binnenkort komt te vervallen.”

Ergens zou je denken na al die campagnedagen: de energie is op, het is klaar. Maar dat hoor ik bij jou absoluut niet…

“Haha, nee! Onze Manouska Molema, zij is op dit moment wethouder, helpt ons vanavond ook. Zij vertelde net dat ze er nog steeds veel plezier in had. Ze vond het gezellig en van haar zou deze campagne zelfs nog wat langer mogen duren. Ik denk dat het wel aansluit bij waar we het zojuist over hadden: de sfeer is simpelweg erg positief en goed.”

De afgelopen periode hebben jullie nog iets bijzonders gedaan: een ‘stekkie voor een gesprekkie’…

“Klopt! GroenLinks en PvdA gaan samen en dat betekent ook dat onze jongerenorganisaties samen verder gaan: de Jonge Socialisten en DWARS. ‘Stekkie voor een gesprekkie’ was een idee van DWARS. Zij wilden bijvoorbeeld op de singels bij het Groninger Museum gaan staan om in gesprek te komen met voorbijgangers. Maar ja, een gesprek aanknopen is veel leuker als iemand er ook iets voor terugkrijgt: een stekje dus. Met een mooi resultaat, want mensen nemen dit mee naar huis en kunnen het planten, waardoor de stad weer wat groener wordt. Dat vinden we belangrijk.”

Jullie zijn vanavond nog actief in de Zeeheldenbuurt en dan is het morgen afwachten…

“Dat klopt. Wij kijken sowieso terug op een mooie campagne waar we trots op zijn. En voor morgen hopen we dat zoveel mogelijk mensen hun stem uit gaan brengen. Ongeacht op wie je stemt, is dát het allerbelangrijkste.”