Van in de spotlights naar vogelhuisje: decorhout GOOV krijgt tweede leven bij Cosis

Foto: GOOV Muziektheater - facebook.com/goovmuziektheater/

Wat doe je met het decor na een theatervoorstelling? Die vraag hield GOOV Muziektheater bezig. Voorzitter Philip van Heemstra vertelt dat er een creatieve oplossing is bedacht die niet alleen verspilling tegengaat, maar ook de lokale gemeenschap verbindt.

Philip, jullie zaten met de handen in het haar?

“We hebben vorig jaar de musical 9 to 5 gespeeld. Om deze voorstelling te kunnen spelen hebben we een prachtig en groot decor gebouwd. Na de voorstelling halen we het decor uit elkaar. Maar onze opslagruimte is maar beperkt. En tegelijkertijd knaagde het ook: een prachtig decor, kunnen we daar niet iets mee? Kunnen we er niet voor zorgen dat het een tweede leven krijgt? Dat past bij wie wij als vereniging willen zijn: creatief, betrokken en verbonden met onze omgeving.”

Toch is dat niet zo makkelijk hè?

“Ergens zou je kunnen zeggen: we maken er een andere theatergroep blij mee. Maar waar je dan tegenaan loopt is dat het decor qua stijl niet past bij wat zij willen. Maar weggooien is ook zonde. Het doet ons best wel pijn als we het de container in moeten gooien. Dus we zijn gaan kijken naar andere opties. Nu zijn ook hier de opties beperkt: decorhout is vanwege de veiligheid geïmpregneerd. Vaak zitten er ook schroeven in. Het kost dan heel veel tijd en energie om het voor andere doeleinden geschikt te maken. Maar bij 9 to 5 hadden we gelukkig ook een deel onbewerkt hout over. Eén van de bestuursleden werkt bij Cosis, dit is een instelling voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben een werkplaats waar het hout heel erg welkom is. En zo is dus het idee ontstaan om dit hout aan Cosis te gunnen.””

Als je in de zaal naar de voorstelling kijkt dan zie je het zichtbare deel van het decor. Maar inclusief de onzichtbare delen: over hoeveel hout hebben we het?

“Het hout ligt nu opgeslagen onder het podium in de voormalige Camerabioscoop aan het Hereplein. Dus dat geeft denk ik wel een beeld om hoeveel hout het gaat. Voor Cosis hebben we zo’n vijftien grote planken. We hebben bij hun navraag gedaan en zij kunnen het goed gebruiken. Ze hebben een werkplaats waar hun cliënten onder begeleiding er uiteenlopende producten zoals tuinmeubels, vogelhuisjes, krukjes en bloembakken van maken. Dit wordt vervolgens verkocht in hun eigen winkel.”

Niet al het hout kan dus naar Cosis?

“Nee, dat klopt. Ik vertelde al over het impregneren. Als je een decor opbouwt in een gebouw, dan moet het brandveilig zijn. Het impregneren zorgt voor brandveiligheid. Dit hout kan vervolgens niet gebruikt worden voor de doeleinden die Cosis in gedachten heeft. Het zou wellicht kunnen, maar dan moet je het hout gaan schuren. Er zit dan zoveel werk en energie in, dat het niet loont.”

Ligt hier dan wellicht niet een mooie uitdaging voor het bedrijfsleven om met impregneermiddelen op de markt te komen die recycling of duurzaam hergebruik niet in de weg staan?

“Dat zou fantastisch zijn. Wij zitten hier mee, maar dit geldt ook voor andere theatergezelschappen. Groepen die stukken spelen, bouwen een decor. Maar na de voorstelling is dit decor ‘over’. Wat ik al zei, het doet verdriet als je hout weg moet gooien. Het mooiste is dat je het kunt hergebruiken. Mochten er overigens al impregneermiddelen op de markt zijn, die geen invloed hebben op het hergebruik van de materialen, dan mogen bedrijven altijd contact met ons zoeken.”

Hoe bijzonder zou je de samenwerking met Cosis willen noemen?

“Als GOOV vinden wij het leuk om met partijen en instellingen samen te werken. Het decor voor 9 to 5 hebben we bijvoorbeeld gemaakt in een praktijklokaal van het Diamant College aan de Diamantlaan. Leerlingen van de school hebben onder begeleiding van docenten hierbij geholpen. Dus dat is heel leuk. Dat geldt ook voor de samenwerking met Cosis. Binnen Cosis wordt al langere tijd gewerkt met hergebruikt hout. Bedrijven uit de regio leveren pallets en restmateriaal aan, dat vervolgens door cliënten wordt verwerkt tot nieuwe producten. Daarmee draagt Cosis bij aan circulariteit én biedt het tegelijkertijd waardevolle dagbesteding.”

Hebben jullie ook nagedacht om wellicht in de toekomst vaker samen te werken? Bijvoorbeeld dat cliënten van Cosis gaan helpen bij de decorbouw van toekomstige voorstellingen?

“Daar had ik nog niet over nagedacht, maar ik vind dat wel een hele mooie gedachte. Ook omdat het meerdere voordelen biedt. Bijvoorbeeld bij het Diamant College: je werkt samen met jonge mensen die je door de samenwerking nieuwsgierig maakt naar de theaterwereld. Juist wij zoeken altijd mensen die een handje willen helpen: bij het maken van kostuums, in de techniek maar ook in de decorbouw. Cosis zou hier wellicht een mooie rol in kunnen vervullen. Dat is zeker wel een vraag die we kunnen verkennen.”

Ik hoor ook een ‘maar’?

Als je zo’n samenwerking aangaat, wil je dat je mensen ook goed kunt begeleiden. Dat kost tijd en mankracht. Juist dat ontbreekt. Maar wellicht zijn er subsidies beschikbaar dat je dat echt handen en voeten kunt geven. Dat je door samenwerking groepen bindt aan de theaterwereld, waar uiteindelijk iedereen profijt van heeft. Ik vind dat best wel een hele mooie gedachte.”

Over #MetZorgGemaakt

De producten van Cosis worden verkocht onder de naam #MetZorgGemaakt. De woonwinkel van Cosis bevindt zich op de begane grond van woonmall Kruit & Kramer aan het Hoendiep in de stad. Naast de verkoop in de winkel voert Cosis ook opdrachten uit voor bedrijven, zoals relatiegeschenken of kerstpakketten. Meer informatie is te vinden op de website van Cosis.