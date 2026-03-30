Vaessen mag niet spelen voor FC vanwege paspoortkwestie

Etienne Vaessen, de vaste keeper van FC Groningen, heeft een dubbele tegenslag te verwerken. De keeper verloor afgelopen vrijdag met Suriname een WK-play-offwedstrijd van Bolivia en heeft zich daardoor niet voor het WK geplaatst. Nu hij weer in Nederland is, wil hij zich aansluiten bij de selectie van de FC. Het DvhN schrijft dat dat momenteel niet mogelijk is vanwege een paspoortkwesite.

Etienne Vaessen is niet speelgerechtigd, omdat hij geen Nederlandse nationaliteit meer heeft. De keeper moest, om uit te komen voor het Surinaamse elftal, naturaliseren en zijn Nederlandse paspoort opgeven. Een dubbele nationaliteit is niet toegestaan. Het probleem is dat hij, als Surinamer, nu niet legaal kan werken in Nederland. Vaessen heeft geen geldige werkvergunning en dus mag hij niet uitkomen in de eredivisie.

De FC laat aan DvhN weten dat ze hard werken aan een oplossing. FC Groningen heeft samen met andere clubs, die in hetzelfde schuitje zitten, een advocaat in de arm genomen. De Groningse club verwacht dat Vaessen binnen enkele dagen zijn werkvergunning heeft en dat hij dus zaterdag tegen Telstar zou kunnen spelen.