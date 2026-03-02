UMCG heeft sinds kort een wasmachine en droger voor patiënten

Foto: Gert-Jan Rodenboog

Een aantal medewerkers van het Universiteit Medische Centrum Groningen (UMCG) hebben een wasmachine en droger aangeschaft. Patiënten die weinig kleding mee hebben, hoeven zo niet in de viezigheid te zitten.

“Sommige patiënten hebben weinig mensen om zich heen”, staat in een post op het Facebook-account van het UMCG. “Die mensen hebben dus ook niemand die hen een verschoning kan brengen.” Een aantal UMCG’ers zag dit en besloten de machines aan te schaffen. “Afdelingen kunnen hier gebruik van maken, zodat patiënten weer frisse kleding kunnen aantrekken.”