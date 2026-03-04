Uitbreiding AZC Sint Petersburgweg begonnen

De plaatsing van 208 nieuwe containerwoningen bij het Asielzoekercentrum aan de Sint-Petersburgweg is deze week begonnen. Daarmee wordt het AZC uitgebreid voor het opvangen van in totaal 600 mensen.

Door de uitbreiding sluiten dit jaar de noodopvangen, zoals het oude Philipsgebouw aan de Europaweg en de slaapboot aan Gideonweg.

Hoewel de gemeente in maart 2023 al het plan bedacht had voor de uitbreiding van het AZC aan de Sint Petersburgweg, komt het nu na bijna drie jaar pas tot uitvoering. “De vergunningsprocedure duurde langer dan we hadden verwacht”, zegt wethouder Manouska Molema. “En toen we eenmaal de vergunning kregen, ging de leverancier van containerwoningen failliet.”

De huidige containerwoningen komen uit Zweden. Volgens de aannemer kunnen op het huidige tempo elke week tien à vijftien nieuwe containers geplaatst worden. Molema hoopt dat aankomende zomer de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen in hun woning. Eind dit jaar is het terrein helemaal gereed. Molema: “En met het COA zetten we ons in om mensen aan werk of vrijwilligerswerk te helpen, zodat ze zo snel mogelijk kunnen integreren.”