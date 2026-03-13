Tweeduizend euro extra compensatie voor studenten uit leenstelselperiode

Foto: ingezonden

Studenten die onder het leenstelsel hebben gestudeerd krijgen waarschijnlijk iets meer dan tweeduizend euro extra compensatie. Dat melden verschillende landelijke media vrijdagochtend. Het kabinet neemt daar naar verwachting vrijdag een besluit over. Dit bedrag komt bovenop de 3740 euro die deze groep eerder al kreeg.

Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd. Daarbij verdween de basisbeurs. Studenten konden in plaats daarvan geld lenen van de overheid tegen een lage rente. Het geld dat de overheid hiermee bespaarde zou worden gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

Maar na acht jaar besloot de politiek het systeem weer af te schaffen. De resultaten vielen tegen en de verbeteringen in het onderwijs bleven volgens veel partijen uit. Ongeveer 760.000 studenten studeerden in de periode zonder basisbeurs. Deze groep wordt vaak de ‘pechgeneratie’ genoemd, omdat zij geen gebruik konden maken van de beurs die eerdere en latere studenten wel kregen.

In 2025 kwam er al een eerste regeling voor compensatie. Studenten kregen toen 1640 euro terug bij een studie van vier jaar onder het leenstelsel. Studenten die vóór 2019 met hun studie begonnen, kregen daarnaast nog eens 2.100 euro extra. Veel partijen in de Tweede Kamer vonden deze bedragen te laag. Daarom werd gewerkt aan een tweede compensatieronde.

In het nieuwe plan krijgen studenten een bedrag voor elke maand die zij zonder basisbeurs studeerden. Eerder werd gedacht aan veertig euro per maand, wat neerkomt op ongeveer 1920 euro bij vier jaar studie. Dat bedrag is na een internetconsultatie waarschijnlijk zelfs iets verhoogd. Studenten die vier jaar zonder basisbeurs hebben gestudeerd kunnen daardoor rekenen op ongeveer tweeduizend euro extra compensatie. Als de plannen doorgaan, krijgen studenten de extra compensatie naar verwachting op 1 april 2027.

Het bedrag kan voor sommige studenten hoger uitvallen. Uitvoeringsorganisatie DUO rekent met de normale duur van een studie. Voor veel opleidingen is dat vier jaar. Bij studies die langer duren kan de compensatie hoger worden. Bij een studie van zes jaar, zoals geneeskunde, kan het bedrag oplopen tot ongeveer 3000 euro.

Na goedkeuring door de ministerraad moet de regeling nog worden behandeld door de Tweede en Eerste Kamer.