Tweede ei voor slechtvalkenpaar Gasunie

De slechtvalk in de nestkast met de twee eieren. Foto: webcam Gasunie

Het paartje slechtvalken dat hun thuis heeft gevonden in de nestkast aan het Gasuniegebouw heeft dit weekend hun tweede ei gelegd. Dat was te zien op livebeelden waarbij liefhebbers mee kunnen kijken in de nestkast.

Het eerste ei werd afgelopen maandag (9 maart) gelegd. In de chat die aan de videostream gekoppeld is, begonnen mensen zich al wat zorgen te maken; meestal volgt het tweede ei namelijk sneller. Dit keer werd het geduld op de proef gesteld, maar zaterdagochtend verscheen daar dan toch het tweede ei.

Tien jaar op de ‘Apenrots’

Het paartje slechtvalken viert dit jaar een mijlpaal: het is het tiende jaar dat ze in de nestkast aan het Gasuniegebouw verblijven. In die periode hebben ze in totaal al 37 jongen succesvol grootgebracht. De komende periode staat in het teken van broeden. De eerste jongen worden, als alles goed gaat, midden april verwacht.

Webcam groot succes

De webcam is elk jaar een hit. “Er zijn mensen die de stream de hele dag aan hebben staan”, liet Gasunie-woordvoerder Michiel Bal eerder weten. “Sinds enkele jaren bieden we naast beeld ook geluid aan. Als mensen dan iets horen, gaan ze direct kijken wat er aan de hand is. Er zijn zelfs vogelaars die dagelijks een verslagje bijhouden. De beelden verbinden; mensen beschouwen het toch een beetje als hun ‘eigen’ slechtvalkjes.”

Jagers boven de stad

De slechtvalk behoort tot de grootste valkensoorten en is gemiddeld 43 centimeter groot. In stedelijk gebied kiezen ze steevast voor hoge gebouwen die hun natuurlijke rotsomgeving nabootsen. Vanaf het Gasuniegebouw hebben ze een perfect strategisch punt om duikvluchten te maken richting hun jachtterreinen in het Stadspark en De Onlanden.

Via onderstaande video kan er live worden meegekeken: