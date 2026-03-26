Twee aanhoudingen voor betrokkenheid bij vuurwerkincident Ajax – FC Groningen

De politie heeft deze week twee personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het vuurwerkincident bij het Eredivisieduel Ajax – FC Groningen in november vorig jaar.

Het duel in de Johan Cruijff ArenA werd na vijf minuten stilgelegd omdat er vuurwerk op het veld was terechtgekomen. Kort daarvoor was een nooduitgang geopend, waarbij stewards aan de kant werden gezet en werden geïntimideerd. Hierdoor kon een grote groep supporters zonder ticket, maar met vuurwerk, het stadion binnendringen om dit vervolgens op de tribunes massaal af te steken.

De recherche heeft de afgelopen periode een opsporingsonderzoek verricht. Dat richtte zich op personen die een belangrijke en/of coördinerende rol hebben vervuld. Deze week zijn een 17-jarige jongen uit Veldhoven en een 30-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Zij worden verdacht van dwang, openlijke geweldpleging en huisvredebreuk, en zullen zich op een later moment voor de strafrechter moeten verantwoorden. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie sluit verdere aanhoudingen en verdenkingen niet uit.

Na een onderbreking van bijna drie kwartier hervatte de scheidsrechter het duel. Meteen werd opnieuw veel vuurwerk afgestoken, waarna de scheidsrechter het duel definitief staakte. De wedstrijd werd op 2 december alsnog gespeeld. Ajax won met 2-0.