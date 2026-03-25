Topwielrenners doen de backflip tijdens mountainbike slopestyle op Grote Markt

Baanwielrenner Jeffrey Hoogland en de voormalige topwielrenners Roxane Knetemann en Thomas Dekker warmen op 25 juli het publiek op voorafgaand aan de mountainbike slopestyle-competitie op de Grote Markt.

Tijdens de Red Bull District Ride laten ze in een onderlinge competitie hun sprongen en trucs zien voor een publiek van duizenden fans. Ze trainen de komende maanden dan ook veel op mountainbikes en op sprongen vanuit hoge schansen.

“Het wielrennen is een ouderwetse sport, dit is heel fris en vernieuwend,” zegt voormalig wegrenner Thomas Dekker. “Ik denk dat het heel leuk is voor Nederland om in Groningen kennis te maken met deze sport.” Jeffrey Hoogland, elfvoudig wereldkampioen en tweemaal Olympisch kampioen baanwielrennen, maakte deze week al een aantal backflips. “Ik ben heel erg benieuwd wat de druk van het publiek in Groningen gaat doen met mij,” aldus Hoogland.

Toppers uit de hele wereld vertonen op 24 en 25 juli hun kunsten met sprongen van 10 meter hoog en 15 meter ver over enorme obstakels. De competitie is live te volgen op Ziggo Sport.