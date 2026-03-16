Toeslagen of lonend werk? | De kijk van de partijen

In een stad die bruist van de studenten, de cultuur en de nieuwe woningbouwprojecten, is armoede vaak onzichtbaar. Toch gaat het duizenden Groningers aan. Mensen die moeten kiezen tussen eten en een nieuwe jas, gezinnen die de energierekening niet kunnen betalen en kinderen die met een achterstand beginnen. De gemeenteraadsverkiezingen van 2026 gaan daarom ook over de vraag: hoe zorgen we dat iedereen meedoet?

Armoedebestrijding is voor alle partijen een belangrijk thema, maar de aanpak verschilt sterk. Waar de een inzet op directe ondersteuning, het verhogen van uitkeringen en het vereenvoudigen van regelingen, legt de ander de nadruk op werk als beste uitweg uit armoede en het laag houden van lasten. Sommige partijen willen de regie bij de overheid houden, anderen willen juist meer vrijheid voor de burger.

Toeslagen en ondersteuning of werken dat moet lonen?

SP, GroenLinks-PvdA en Stadspartij 100% voor Groningen willen de lasten leggen bij de rijke inwoners van de gemeente en de lasten verlagen voor de mensen met een laag inkomen. Het armoedebeleid moet volgens deze partijen worden uitgebreid en regelingen voor toeslagen moeten automatisch worden toegekend. Daarnaast moet er volgens deze partijen extra worden geïnvesteerd in de kwetsbare wijken van de gemeente. Ook ChristenUnie spreekt zich uit over lastenverlaging en voorzieningen voor kwetsbaren in de samenleving.

VVD, PVV en Forum voor Democratie benadrukken dat werken moet lonen. Lasten moeten volgens deze partijen omlaag en nieuwe heffingen moeten worden voorkomen. D66 en Stadspartij 100% voor Groningen kiezen voor een middenweg, waarin ondersteuning wordt toegepast waar nodig.

Schuldhulpverlening

Een flink aantal partijen ziet schuldhulpverlening als een cruciaal onderdeel van armoedebestrijding. D66, SP, GroenLinks-PvdA en ChristenUnie leggen de nadruk op begeleiding en ondersteuning van mensen die in de financiële problemen zitten. D66 wil daarbij vooral inzetten op meer vertrouwen in de inwoner en minder controle bij het aantonen van schulden. De SP gaat een stap verder en pleit voor het automatisch uitkeren van toeslagen en ondersteuning, zodat mensen niet langer worden overspoeld met formulieren. GroenLinks-PvdA benadrukt dat het uit schulden halen van mensen prioriteit moet hebben, en dat betaalbaar wonen daarbij de basis vormt.

Ook CDA, BBB en Stadspartij 100% voor Groningen onderschrijven het belang van schuldhulpverlening, al leggen zij net weer andere accenten. Het CDA wil investeren in ondersteuning voor mensen die het financieel moeilijk hebben, als onderdeel van een breder beleid gericht op bestaanszekerheid. BBB benadrukt dat inwoners met financiële problemen advies en hulp moeten kunnen krijgen, bijvoorbeeld bij geldzaken, en wil daarbij speciaal oog hebben voor kinderen die de dupe worden van armoede in het gezin. De Stadspartij wil regels en systemen vereenvoudigen, zodat hulp sneller en directer bij de inwoner terechtkomt.