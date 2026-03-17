Toeristische en economische promotie Groningen vanaf 1 april toch weer samen: ‘Marketing Groningen’ wordt ‘Groningen & Partners’

Marketing Groningen en Groningen Merkpartners gaan vanaf 1 april verder als één organisatie onder de naam Groningen & Partners. Waar twee jaar geleden de taken nog werden gesplitst, worden binnen de nieuwe organisatie de toeristische en economische promotie van Groningen nu weer samengevoegd.

Marketing Groningen werd ooit opgezet als een soortement van algemene Groningen promotor voor de zowel de provincie als de gemeente. Maar sinds eind 2023 mocht Marketing Groningen zich alleen nog bezighouden met toerisme en gastvrijheid, na kritiek vanuit de twee overheden rond de andere taken. De promotie van werken, studeren en ondernemen in Stad werd daarom door de gemeente Groningen overgenomen.

Dat leidde een jaar later tot kritiek in de gemeenteraad. Zowel oppositie als collegepartijen wilden dat de economische marketing weer beter werd geregeld. Ook de provincie drong aan op meer samenwerking en bundeling van promotietaken. Het Groninger college en het provinciebestuur kwamen daarom eind december met het plan voor de nieuwe organisatie. Groningen & Partners gaat werken aan de promotie van vrijetijdsbesteding en toerisme, de economie, het merk Groningen en de samenwerking tussen overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties.

Vanaf 1 april start de organisatie. Vooralsnog wordt het werk grotendeels gefinancierd door de provincie Groningen en de gemeente Groningen. In de toekomst is het de bedoeling dat ook maatschappelijke organisaties en bedrijven bijdragen.