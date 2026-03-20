Teleurstellend resultaat Jorinde van Klinken op het WK Indoor Atletiek

Jorinde van Klinken van Groningen Atletiek heeft vrijdagavond op het WK Indoor in het Poolse Torun geen potten kunnen breken. Ze eindigde bij het kogelstoten op de elfde plaats met een afstand van 18 meter 06.

De 26-jarige Van Klinken kon haar prima vorm van het NK Indoor geen vervolg geven. Technisch gezien was het niet goed genoeg. In Apeldoorn, drie weken geleden, stootte ze de 4 kilo zware kogel nog naar een afstand van 19 meter 22. Ze eindigde daarmee als tweede achter Jessica Schilder, één van de favorieten voor het WK.

Ook Schilder, een jaar ouder dan Van Klinken, viel tegen. Met haar verste poging van 19 meter 63 eindigde de Volendamse als vierde. De afstand was ruim een meter minder dan het persoonlijke record van de vrouw die afgelopen zomer wereldkampioene outdoor werd.

Zondag is het de beurt aan de tweede deelnemer van Groningen Atletiek. Sofie Dokter doet dan mee aan de vijfkamp. Twee jaar geleden, op het WK Indoor in Glasgow, won ze een fraaie bronzen medaille op dit veeleisende onderdeel.