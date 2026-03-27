Talens Groningen sluit na 100 jaar definitief haar deuren

De bekende lederwarenwinkel Talens aan de Carolieweg in Groningen sluit aankomende dinsdag definitief haar deuren. Daarmee komt een einde aan een zaak die jarenlang een vertrouwd beeld was in de binnenstad. De sluiting is het gevolg van het pensioen van eigenaar Jan Talens. Omdat er geen opvolger is gevonden die de winkel wil overnemen, is besloten om de deuren voorgoed te sluiten.

Voor veel vaste klanten betekent het vertrek van Talens het verdwijnen van een stukje vertrouwde service en vakmanschap uit het straatbeeld. In de afgelopen weken zijn veel vaste klanten nog langs geweest voor een praatje of een laatste aankoop. Volgens Sas Talens is het goed zo: ”Ik ben blij dat we het de laatste maanden zo met elkaar hebben kunnen afsluiten, het is eigenlijk iets heel positiefs”.