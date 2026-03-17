Tachtigduizend euro gezocht voor standbeeld Piet Fransen bij Euroborg

Al een aantal maanden wordt er gewerkt aan het initiatief om een standbeeld van FC-clubicoon Piet Fransen bij Euroborg te krijgen. Daarvoor is naar verwachting ongeveer 80.000 euro nodig. Volgens de initiatiefnemers gaat dat alleen lukken met hulp van supporters en sponsoren. Daarom is dinsdag een crowdfundactie van start gegaan om het geld bij elkaar te krijgen.

Het initiatief van Piet van Dijken en de Supportersvereniging FC Groningen, waar in december vaart achter werd gezet, gaat al terug naar 2014. Bij de onthulling van het beeld van Tonny van Leeuwen sprak Piet Fransen de wens uit om na zijn dood naast zijn vriend te staan. Met deze actie willen de initiatiefnemers die wens realiseren. Het beeld van Tonny van Leeuwen werd geschonken door de Supportersvereniging. Het standbeeld van Martin Koeman kwam van FC Groningen zelf. Nu is het doel dat het beeld van Piet Fransen mogelijk wordt gemaakt door supporters en sponsoren samen.

Doneren om de 80.000 euro bij elkaar te krijgen kan via deze online actiepagina. Alle bijdragen zijn welkom, groot of klein. Als de kosten uiteindelijk lager uitvallen en er geld overblijft, gaat dat bedrag naar de stichting Laat ons weer eens samen juichen.

OOG maakte in december al de onderstaande reportage met initiatiefnemer Piet van Dijken over de wens voor een standbeeld voor Fransen.