Taalhuizen in Groningen voldoen ruimschoots aan kwaliteitseisen

Foto: Rieks Oijnhausen

De Taalhuizen in Groningen, Westerkwartier, Eemsdelta en Noordenveld, waar inwoners hulp krijgen bij zaken als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden, hebben woensdag hun officiële kwaliteitscertificaat ontvangen.

De ontvangst van de goedkeuring werd woensdag gevierd in de bibliotheek in Haren met de onthullding van de officiële plaquette van het certificaat. Het certificaat werd uitgereikt door een vertegenwoordiging van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT), die als onafhankelijke organisatie kijkt naar de kwaliteit van bibliotheken, culturele organisaties en diensten voor geletterdheid.

De Taalhuizen scoorden volgens wethouder Carine Bloemhoff op veel onderwerpen hoog en behaalden 54 punten. Het landelijk gemiddelde is 44,9 punten. Daarmee voldoen de Taalhuizen ruim aan de belangrijke kwaliteitsnormen.

In de regio zijn er in totaal 19 Taalhuizen, die als netwerk zijn ondergebracht bij het Alfa-college. Onze gemeente heeft er elf, gevestigd in scholen, buurthuizen en bibliotheken. Meer informatie over de taalhuizen vind je hier.