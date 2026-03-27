Taakstraffen en voorwaardelijk cel voor ‘escort’-afpersers

Twee mannen uit Groningen en Foxhol zijn vrijdag veroordeeld voor afpersing door zich voor te doen als escortvrouwen. De rechtbank nam daarmee de eerdere strafeisen van het Openbaar Ministerie over. Ook moeten ze samen ongeveer 25.000 euro terugbetalen aan slachtoffers, naast immateriële schadevergoeding voor een aantal slachtoffers.

De 39-jarige man uit Groningen en de 42-jarige man uit Foxhol kregen respectievelijk drie maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 180 uur en acht maanden voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 240 uur opgelegd.

De mannen benaderden slachtoffers via apps en deden zich voor als escortvrouwen. Daarna zetten ze de mannen onder druk om geld over te maken. Ze dreigden gesprekken openbaar te maken of geweld te gebruiken via een motorclub. De twee afpersers kozen bewust mannen met een partner of gezin uit, omdat ze hen ogenschijnlijk makkelijk onder druk konden zetten om geld te betalen.