Taakstraf en voorwaardelijk cel geëist voor slaan buurman met hamer

Een jaar voorwaardelijke celstraf en een taakstraf van 240 uur. Dat moet volgens het Openbaar Ministerie (OM) de straf zijn voor een 44-jarige man uit Groningen, die volgens de openbaar aanklager zijn buurman meermaals met een hamer tegen het hoofd sloeg.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag.

In 21 januari 2023 kregen de twee buurmannen uit Stad ruzie over een fiets. Die mondde uit in een gevecht. Volgens de verdachte greep het slachtoffer op enig moment naar ijzeren staaf, waarna de broer van de verdachte een klauwhamer overhandigde aan de verdachte man. Daarmee sloeg de 44-jarige Stadjer, in benevelde toestand, meermaals in op het hoofd van het slachtoffer. Buren kwam af op het lawaai en kwamen tussenbeiden om het geweld te stoppen. Maar dat voorkwam niet dat het slachtoffer een schedelbreuk, hersenletsel en gehoorbeschadiging opliep.

Hoewel de man niet bij de zaak aanwezig was, had hij eerder al bekend dat hij in benevelde toestand te ver ging tijdens de ruzie. Naast het overige bewijs is daarmee poging tot doodslag bewezen, stelt het OM. Of de rechter dat ook vindt, komt de 44-jarige Stadjer over twee weken te weten. Dan doet de rechtbank uitspraak in de zaak.