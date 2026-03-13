Taakstraf en voorwaardelijk cel geëist tegen Stadjer (39) voor afpersing na nep-escortcontact

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft voorwaardelijke celstraffen en taakstraffen geëist tegen twee mannen uit Stad (39) en Foxhol (42). De mannen zouden zich als escortvrouwen hebben voorgedaan. Slachtoffers werden vervolgens bedreigd met het openbaar maken van gesprekken of met geweld van een motorclub, zo stelt het OM.

De verdachten zouden doelbewust mannen met een partner of gezin hebben uitgekozen voor hun praktijken. Ze dwongen volgens het OM geld af door eerst contact via apps te laten verlopen en de mannen daarna onder druk te zetten tot overmaking. Als het geld niet werd betaald, dreigden de mannen de gesprekken openbaar te maken en leden van een motorclub op hen af te sturen, luidt de lezing van het OM.

Daarbij hielden de mannen volgens de openbaar aanklager geen enkele rekening met hoe dat was voor hun slachtoffers. Zo zou één slachtoffer, die slecht ter been was, meerdere keren naar de pinautomaat hebben moeten gaan van de mannen om geld op te nemen.

In de rechtbank verklaarde de man uit Stad dat hij alleen tikkies, in totaal voor meer dan 25.000 euro, had gestuurd voor zijn medeverdachte, die dit zelf niet kon doen. Dat zou de Stadjer onder zware invloed van drugs hebben gedaan, evenals het in opdracht van zijn medeverdachte voeren van gesprekken om iemand af te dreigen. De man uit Foxhol ontkent de afpersing en zegt alleen telefoonnummers van slachtoffers te hebben verzameld en doorgegeven.

Het OM vermoedt dat de mannen niet alleen handelden, maar de zaken tegen deze verdachten zijn geseponeerd. De zaken tegen de Stadjer en de Foxholster kwamen wel rond. De Stadjer hoorde drie maanden voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen, plus een taakstraf van 180 uur. Tegen de 42-jarige verdachte werd acht maanden voorwaardelijke celstraf geëist, plus een taakstraf van 240 uur. Daarnaast moeten de verdachten, als het aan het OM ligt, samen ongeveer 27.000 euro terugbetalen aan de slachtoffers.

De rechtbank doet op 27 maart uitspraak.