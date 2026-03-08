Symposium over suïcidepreventie: “We beschouwen dit als een startmoment voor meer aandacht”

Foto: Hardscarf - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52814077

In de Lutherse Kerk vindt maandag 9 maart een symposium plaats over suïcidepreventie. Initiatiefnemers zijn Stadspartij 100% voor Groningen en de ChristenUnie. De partijen beschouwen het symposium als een startmoment waarbij de gemeente een faciliterende rol moet krijgen om het onderwerp vaker onder de aandacht te brengen.

“Samen met de ChristenUnie zijn we hier al heel lang mee bezig”, vertelt Yaneth Menger van de Stadspartij. “Een tijd geleden hadden we als raadsleden een informatieve sessie over mentale gezondheid. Het ging toen al snel over jongeren. Daarbij werden onder andere de cijfers gegeven hoeveel jongeren suïcide trachten te plegen. Ik ben me echt wild geschrokken. Je hebt het over schrikbarende cijfers, ook onder met name basisschoolleerlingen, waaruit blijkt dat zij heel somber in het leven staan.”

Dat blijkt ook uit onderzoek van het Nivel en het RIVM. Voor de uitbraak van de coronapandemie was er al sprake van toenemende angst- en depressieklachten onder jongeren. Uit gegevens blijkt dat deze trend in een versnelling raakte tijdens de pandemie: het aantal jongeren met een hoog risico op een angst- of depressiestoornis steeg tussen 2020 en 2022 sterk.

“Hoe kan het dat dit onderwerp geen prioritering heeft gekregen?”

Voor Menger was het duidelijk dat er wat moest gebeuren. “Al heel snel kwam de ChristenUnie in beeld. Met deze partij werken we al goed samen op thema’s die met zorg en welzijn te maken hebben.” Dat de partijen nu actie ondernemen roept echter ook wat verbazing op: “Eén van de kerntaken van een gemeente is dat je veiligheid en welzijn van je inwoners hoog in het vaandel moet hebben staan. Hoe kan het dat dit onderwerp, dat zich echt al langer aandient, geen prioritering heeft gekregen? De aandacht die wij er nu voor genereren is daarom ook bedoeld om druk uit te oefenen om hier echt mee aan de slag te gaan.”

Bij het symposium komen direct en indirect betrokken partijen bij het onderwerp samen, maar ook zullen ervaringsdeskundigen aanschuiven. Het doel is om samen de schouders eronder te zetten, om er aandacht aan te besteden en om het gezamenlijk op te pakken. Menger: “Het werkt meerdere kanten op. Enerzijds wil je bewustwording creëren. Dat je samen de schouders eronder zet. Anderzijds wil je dat dit ook een vervolg krijgt en dat het hier niet bij blijft.”

Stagnatie

Menger legt uit: “Bij dit thema zijn er heel veel organisaties en instanties die iets doen. Dat doen ze allemaal met de beste intenties. Maar ze doen dat wel los van elkaar. Het gevolg is dat het resultaat stagneert. Organisaties kijken naar elkaar, terwijl dit onderwerp zo belangrijk en impactvol is. We hebben iedereen nodig. Als je kijkt hoeveel mensen met dit onderwerp te maken hebben of te maken hebben gehad, dat zijn er heel veel. We moeten echt iets veranderen in de samenleving. En we moeten ook constateren dat dit veel verder gaat dan alleen een maatschappelijke opgave: we moeten bij elkaar komen, het erover hebben en ons afvragen waar we ons op pinnen. Het moet het startpunt zijn van een beweging waarbij we bewerkstelligen dat het leven dragelijker wordt. In deze moet de gemeente een faciliterende rol krijgen. De gemeente is tenslotte verantwoordelijk voor het welzijn van haar inwoners.”

Als je weet dat je maandag over zo’n onderwerp komt te praten, dan zou je daar tegenop kunnen kijken omdat het niet zomaar iets is. “Dat geldt niet voor mij”, zegt Menger. “Ik voel dit als één van mijn grote verplichtingen om hier vol mee bezig te gaan. Dat heb ik ook vanaf het begin gevoeld toen ik in de politiek actief werd. Ik spreek ook uit ervaring. Ik weet wat het is als je het leven niet meer ziet zitten. Sterker nog: ik denk dat iedereen wel iemand kent, direct of indirect, die hiermee te maken heeft. Dat maakt dit zo’n belangrijk onderwerp.”

Startmoment

Het symposium van maandag wordt door Menger als het begin gezien. “We gaan met een groot aantal organisaties en instanties in gesprek die op wat voor manier dan ook maar te maken hebben met dit onderwerp. Helaas hebben we de NS niet kunnen bereiken. Deze organisatie hadden we er graag bij gehad. Maar zoals gezegd: dit is het begin. En mij lijkt het heel goed dat we vaker met elkaar het gesprek aangaan. Dat we doelen stellen. Dat we bij elke bijeenkomst kunnen bespreken welke vorderingen er gemaakt zijn en waar men tegenaan loopt. En dat betekent ook dat partijen die nu niet aanwezig zijn, later altijd aan kunnen schuiven.”

Het symposium vindt maandag plaats in de Lutherse Kerk aan de Haddingestraat en duurt van 15.00 tot 17.00 uur. “Mensen zijn welkom. De deur staat morgen open. De afgelopen weken hebben we dit symposium al onder de aandacht gebracht. Ik kreeg berichtjes van mensen die vertelden dat ze heel blij zijn met dit initiatief en het doel dat wij voor ogen hebben. Deze berichtjes, waarbij mensen ook aangeven langs te willen komen, onderschrijven hoe belangrijk dit is.”