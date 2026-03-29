Suikermarkt trapt nieuw seizoen af op Eerste Paasdag: “De vibe is zo bijzonder, iedereen wordt geaccepteerd”

Foto: Niels Knelis Meijer

Over precies een week, op Eerste Paasdag, vindt op het voormalige Suikerunieterrein bij EM2 de eerste Suikermarkt van het seizoen plaats. De markt biedt vintage, curiosa, handmade items, foodtrucks en muziek en is al jarenlang erg populair. Maar wat is het geheim achter dit succes? Een gesprek met twee ondernemers die op de markt aanwezig zijn.

“Wat er zo leuk aan de Suikermarkt is? De sfeer is altijd heel ontspannen”, vertelt Ellen Vesters, die op de Suikermarkt onder de naam ‘Gekkleurd’ onder meer theepotlampen verkoopt. “Ik kom altijd veel mensen tegen die even gezellig komen kletsen. Er heerst een ongedwongen en fijne sfeer. En dit keer ben ik extra enthousiast: na de winter is dit de eerste markt. De afgelopen maanden ben ik in mijn atelier aan de slag geweest om alles aan te vullen. Nu mag ik weer de markt op, met mensen kletsen en nieuwe mensen leren kennen. Ja, ik heb er ontzettend veel zin in.”

Van Brabantse bloemen naar het Noorden

Dat Vesters nu in Groningen woont, is een verhaal op zich. “Mijn roots liggen 226 kilometer richting het zuiden, in Uden in Noord-Brabant. Op jonge leeftijd had ik altijd al een grote passie voor kleur. Ik wist ook al heel snel dat ik later bloemist wilde worden. Ik kan me herinneren dat ik met mijn moeder en mijn zusje, die twee jaar jonger is, in het park aan het wandelen was en we daar van de aanwezige bloemen een boeket maakten. Mijn zusje maakte een boeket waar weinig lijn in zat, terwijl ik volop speelde met vormen en kleuren. Het was dan ook niet verwonderlijk dat ik op mijn achttiende begon aan de bloemistenopleiding.”

En daar bleef het niet bij. “Ik kom uit een echte ondernemersfamilie. In de jaren negentig waren de SRV-wagens (zeg maar een rijdende supermarkt op wielen) nagenoeg verdwenen uit het straatbeeld. In het dorpje waar mijn opa en oma woonden, werd zo’n wagen gebruikt voor de verkoop van bloemen. Toen de eigenaar ermee wilde stoppen, zeiden mijn opa en oma tegen mij: ‘Is dat niet iets voor jou?’ Met hulp van mijn vader heb ik dat toen opgezet. Enerzijds zat ik op school en anderzijds deed ik praktijkervaring op in mijn SRV-wagen. Ik maakte erg lange weken, waarbij ik op zondag de administratie deed. Mijn vader hielp mij daarbij, maar hij vond wel dat ik daar zelf bij aanwezig moest zijn, zodat ik het later zelf kon gaan doen. Het was een fantastische tijd; ik heb het 3,5 jaar gedaan. Daarna ben ik aan de slag gegaan in een bloemenwinkel in Brabant.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Ellen maakt onder andere bordjes met daarop Groningse teksten. Foto: ingezonden Bij een Suikermarkt stalt Ellen zoveel mogelijk spullen uit. Foto: ingezonden

De liefde achterna

Maar op het moment dat Ellen de winkel over zou nemen, gebeurde er iets onverwachts: “Op het Pinkpop-festival leerde ik de liefde van mijn leven kennen. Hij woonde echter in Groningen en was heel duidelijk: ‘Ik ga de regio niet verlaten.’ Op een gegeven moment heb ik de knoop doorgehakt en ben ik naar Groningen verhuisd. Dat was pittig. Van een bloemenwinkel naar een plek waar ik niemand kende en waar ik niks te doen had. De eerste drie maanden heb ik bewust gebruikt om te acclimatiseren, maar daarna begon het al snel te kriebelen. Ik ben sieraden met glas gaan maken en op markten gaan staan. Ondertussen ging ik aan het werk in een kledingwinkel, wat ik elf jaar heb gedaan.”

Vijf jaar geleden ging Ellen volledig voor zichzelf werken en legde zij zich toe op het maken van kleurrijke kunstwerken: “Achter het huis hebben we een atelier gebouwd. Er stond een oude schuur die we hebben afgebroken. In de nieuwe ruimte kan mijn man zijn hobby uitoefenen en heb ik plek voor mijn atelier. Ik maak voorwerpen waarbij er voor ieder wat wils is: van 2,50 euro tot objecten van 80 euro. Ik maak gebruik van materialen die eerder op een andere plek een leven hebben gehad; voornamelijk upcycling dus. Alles wat ik maak is uniek.”

Ellen is zondag een van de ondernemers die op de Suikermarkt aanwezig is: “Het is toch wel mijn favoriete markt. Sinds het begin van de Suikermarkt ben ik erbij. Met het opbouwen van de kraam ben ik zo’n twee uur bezig. Alles wat ik heb, stal ik uit. Ik denk altijd: stel dat iemand op zoek is naar een bepaald voorwerp in een bepaalde kleur en ik stal dat net niet uit, dan mis ik die klant. Wat ik bijvoorbeeld maak zijn theepotlampen in allerlei verschillende kleuren, maar ik maak ook Groningse dingen. Zoals een scrabblesleutelhanger met Groningse teksten als ’tou eem’ of ‘moi’.” Meer informatie over Gekkleurd vind je op haar Instagrampagina.

Cow and Chicken

Edwin Mulder is op de Suikermarkt aanwezig met zijn foodtruck Cow and Chicken. “Ik ben er op een bijzondere manier ingerold”, vertelt Edwin. “Tien jaar geleden hielp ik op festivals bij het opbouwen. Op een dag was er iemand nodig die kon helpen bij het bakken van patat. Ik heb dat het hele weekend met veel plezier gedaan. Na afloop van het festival vroeg iemand mij wanneer ik mijn eigen foodtruck zou beginnen. Zo is het gestart.”

Edwin, die geen culinaire opleiding volgde maar een commerciële achtergrond heeft, besloot van zijn laatste spaarcenten een 42 jaar oude Kipcaravan te kopen. “De caravan was te koop gezet door een ouder echtpaar dat er vele jaren mee op vakantie was geweest. De caravan had een ‘eighties-look’ en zag er heel goed uit. Bij de overdracht vroegen ze wat ik ermee ging doen. Toen ik over mijn plannen vertelde, vonden ze dat superleuk. Ze zijn daarna nog zo’n drie of vier keer langs geweest. De eerste foto, toen de cirkelzaag in de caravan ging om een luik te maken, ging ook naar hen. Op een gegeven moment kon ik de caravan gebruiken als foodtruck, maar toen dacht ik: wat nu?”

Er was namelijk nog geen plan. “Een goede vriend van mij is chef-kok in Londen. Samen met hem hebben we een formule bedacht: pulled pork en zelfontwikkelde wraps. Elke keer werd het wat professioneler en op een gegeven moment kwamen er nacho’s bij. De naam van de foodtruck werd Cow and Chicken, afgeleid van de tekenfilm uit de jaren negentig. Alle producten die we verkopen hebben ook een naam die verwijst naar figuren uit deze serie. Daardoor ontstond er een feest van herkenning. Mensen kenden ons niet, maar kenden wel de tekenfilm en de karakters. Zo ontstond er iets waarbij mensen het gevoel hadden dat ze het al jaren kenden.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

In de eerste jaren trok Edwin met een caravan door het land. Foto: ingezonden Die caravan is nu ingeruild voor een bus. Foto: ingezonden

Ontspanning

Dat Edwin een foodtruck bestiert, is niet helemaal verwonderlijk: “Mijn opa mocht altijd heel graag koken; de Hollandse pot was zijn specialiteit. Als ik bij hem was, mocht ik altijd graag meekijken in de keuken. Dat vond ik fantastisch. Wel is het zo dat dit een hobby van mij is; ik werk in de jeugdzorg. Van april tot december ben ik daarnaast met de foodtruck op pad. Het is voor mij echte ontspanning. Op de plekken waar we staan, kom je namelijk alleen maar leuke en vrolijke mensen tegen. Eigenlijk kun je zeggen dat het een gouden zet is geweest: tien jaar geleden waren foodtrucks nog niet zo populair als nu.”

Cow and Chicken is niet op elk festival te vinden: “Het is leuk om de kleinere, culturele evenementen te bezoeken. Uitzondering daarop is het Noorderzon Festival, waar we inmiddels zes of zeven keer hebben gestaan. Dat is echt veertien dagen knallen. We proberen de leuke dingen eruit te vissen en de Suikermarkt hoort daar absoluut bij. Dat is een jaarlijks terugkerend feestje. Mensen uit alle hoeken en gaten komen eropaf om te shoppen en te genieten van de sfeer. Mooie spullen bekijken met oude bluesmuziek op de achtergrond; het is een hele fijne combinatie. Voor ons staat de Suikermarkt hoog op de agenda. Al heel vroeg hebben we contact met Maartje van de organisatie om de datums vast te leggen. De vibe is heel bijzonder; wie je ook bent, je wordt geaccepteerd. Daar genieten we van.”

De caravan waar het voor Edwin mee begon, is er inmiddels niet meer. “Deze hebben we doorverkocht en heeft plaatsgemaakt voor een bus uit 1978. Die hebben we zelf opgehaald uit Rotterdam. Met 80 kilometer per uur en onderweg vijf keer tanken zijn we naar Groningen gereden. De bus hebben we vervolgens helemaal opnieuw opgebouwd. Het grote voordeel is dat we meer capaciteit hebben en dat het makkelijker schoon te maken is. Een half uur na het einde kunnen we nu wegrijden; voorheen kostte dat meer tijd. Al met al hebben wij ontzettend veel zin in de Suikermarkt.” Meer informatie over Edwin zijn bedrijf vind je op zijn Instagrampagina.

Suikermarkt

De Suikermarkt vindt op Eerste Paasdag plaats op het voormalige Suikerunieterrein bij EM2. De markt begint om 11.00 en duurt tot 17.00 uur. De entree bedraagt 4,50 euro per persoon, kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen.