StudioT begint inzamelingsactie voor gestolen opnameapparatuur

Vorige week is er ingebroken bij StudioT in de wijk Selwerd. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een groot deel van het studioapparatuur gestolen. De totale schade ligt rond de 10.000 euro. De Groningse muziekstudio heeft een inzamelingsactie opgezet om nieuwe spullen te kunnen kopen.

Tijdens de inbraak zijn onder andere vier laptops, een Apollo audio interface, een iPad, koptelefoons, microfoons en andere opnameapparatuur meegenomen. “Om de studio weer volledig operationeel te krijgen hebben we hulp nodig”, schrijft Lucas Winkel, projectleider in StudioT, op GoFundMe.

Voor jongeren

StudioT is een plek waar jongeren uit de buurt samenkomen om hiphop-muziek te maken. Er zijn verschillende projecten waarbij ze begeleid worden bij het produceren van eigen muziek. Dit gebeurt van dinsdag tot vrijdag in de oude voetbalkantine bij Sportpark Selwerd.

De muziekstudio was na de inbraak één dag gesloten en is inmiddels weer open. Er wordt, met de apparatuur die er nog is, weer muziek gemaakt.

