Student en Stad: regels voor straatmuzikanten moeten minder streng

Nynke en Matúš zijn zo nu en dan actief als straatmuzikant. Foto: Sebastiaan Scheffer

De raadsfractie van Student en Stad wil dat het gemeentebestuur de regels voor straatmuzikanten en kleine evenementen minder streng maakt.

Volgens fractievoorzitter Olivier van Schagen is Groningen een bruisende stad met veel muziek en cultuur. Maar er moet wel meer ruimte komen voor kleine optredens en buurtfeesten. Van Schagen vindt dat jammer, want straatmuzikanten en kleine evenementen zorgen voor sfeer en saamhorigheid en bieden kansen aan beginnende artiesten. De strenge regels zorgen ook voor klachten. Inwoners, verenigingen en ondernemers vinden die regels vaak onduidelijk en stroperig. Het is daarom lastig om een klein evenement met live muziek te organiseren.

Zo moet bijvoorbeeld een Groningse sportvereniging nu vaak al weken van tevoren melden dat er een band komt spelen. De regels zijn ook te streng voor straatmuzikanten, want die mogen maar een kwartier op dezelfde plek staan. Student en Stad erkent dat er regels moeten zijn, om overlast tegen te gaan. Wel wil ze dat het gemeentebestuur gaat nadenken over soepeler regels.

Uit onderzoek van OOG in november vorig jaar bleek al dat bands, orkesten en koren vinden dat de huidige regelgeving te streng is en daardoor averechts werkt. Om als straatmuzikant op te mogen treden, moet je voldoen aan zeven voorwaarden.

Zo kost een vergunning 56 euro en moet de muzikant na een kwartier elders gaan staan. Er gelden strikte tijdstippen en men mag geen geluidsversterkende apparatuur gebruiken. Ben je een orkest, harmonie of koor, dan heb je voor een optreden een evenementenvergunning nodig. Deze moet minimaal acht weken van tevoren worden aangevraagd en de kosten kunnen flink oplopen. En dat is jammer, want muziek op straat zorgt voor een vrolijke en ontspannen sfeer, aldus het onderzoek. Bovendien helpt het bij de eigen ontwikkeling van de muzikant.

Naar aanleiding van het onderzoek van OOG kondigde Olivier van Schagen in november vorig jaar al vragen aan over live muziek op straat.

Bekijk hieronder de reportage die OOG in november maakte: