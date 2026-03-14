Storing Museumbrug verholpen

Foto: Annelies van Santen

De Museumbrug bij de Praediniussingel heeft zaterdagmiddag een tijdlang open gestaan door een storing. De problemen ontstonden nadat een persoon onder de slagbomen door wilde glippen terwijl de brug openging.

De stremming begon rond 13.15 uur. “De brug ging open voor de scheepvaart”, vertelt Natascha van ’t Hooft van de gemeente. “Op dat moment wilde iemand onder de slagboom doorkruipen. De brugwachters zijn opgeleid om op zulke momenten direct op de noodknop te drukken.”

Door deze ingreep wordt de bruginstallatie direct stilgezet. “De situatie rond het openen van de brug wordt dan bevroren. Uiteindelijk is er niets ernstigs gebeurd en is het met deze persoon goed opgelost. Wel betekent het dat na zo’n noodstop het systeem gereset moet worden”, aldus Van ’t Hooft.

Na de nodige controles kon de brug weer veilig worden opengesteld voor het verkeer.