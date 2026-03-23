Stichting Nieuw Nabuurschap maakt kans op Appeltje van Oranje

Stichting Nieuw Nabuurschap uit Stad maakt kans op een Appeltje van Oranje, de jaarlijkse prijs van het Oranje Fonds. De stichting is genomineerd als één van de organisaties die zich inzet voor een sterke en verbonden samenleving.

De stichting hoort bij een groep van vijftig kanshebbers. Het thema van de prijs is dit jaar het doorbreken van armoede en schulden. Het Oranje Fonds zocht daarom organisaties die mensen helpen om hun situatie duurzaam te verbeteren. Daarbij gaat het om het versterken van kennis en vaardigheden, zodat mensen zelf verder kunnen.

Dat doet Nieuw Nabuurschap door mensen langdurige psychiatrische en psychologische problematiek weer dagbesteding te bieden, zodat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben dikwijls een blijvende afstand tot de arbeidsmarkt. De stichting biedt ook hulp bij budgetbeheer, bewindvoering, schuldsanering, administratie, toeslagen en belastingen.

Van 18 tot en met 27 mei kan er worden gestemd op de vijftig kanshebbers via deze website. De organisatie met de meeste stemmen gaat direct door als genomineerde. De andere genomineerden worden gekozen na een pitchdag in juni. Daar presenteren de organisaties zich aan een jury. Die bepaalt uiteindelijk welke tien organisaties doorgaan. Op 8 oktober worden de drie winnaars bekendgemaakt en krijgen ze de prijzen uit handen van koningin Máxima: een bronzen beeldje en een geldbedrag van 25.000 euro.