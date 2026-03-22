Sterrenkijken in Beijumerbos groot succes: “Manen van Jupiter waren goed te zien”

De sterrenkijkactie zondagavond bij het Beijumerbos heeft 25 personen getrokken. Dat laat sterrenkundige Jeffrey Bout weten, die de actie initieerde.

Jeffrey, hoe is de actie verlopen?

“Ik kan niet anders zeggen dan dat het een succes was. Ik was met twee sterrenkijkers naar het kunstwerk van Gjalt Blaauw getrokken. Nadat ik de kijkers had opgesteld, verschenen al snel de eerste geïnteresseerden. De omstandigheden waren ontzettend goed. Het was helder weer, waardoor er een goed zicht was op de hemel. In totaal zijn er 25 mensen op de actie afgekomen. Sommigen hadden het gelezen via mijn eigen kanalen, anderen hadden de aankondiging gezien op de website van OOG Tv. En mensen reageerden allemaal heel erg leuk. Ze zeiden: wat leuk dat je dit doet!”

Ik denk dat de interesse in hemelwaarnemingen onder de inwoners best wel groot is?

“Dat denk ik ook. Maar wanneer kun je nu via een sterrenkijker naar de hemel kijken? Dan moet je toch al snel denken aan locaties als een planetarium. Ik kies ervoor om zo nu en dan gewoon met de sterrenkijkers in de openbare ruimte te gaan staan. Vorige week deed ik dat op de Vismarkt, en nu bij het Beijumerbos. Die laatste locatie is wat beter omdat je daar minder last hebt van kunstlicht. Natuurlijk heeft het kunstlicht uit de stad nog altijd grote invloed, maar je ziet er al veel meer dan wanneer je op de Vismarkt staat.”

Wat hebben jullie vanavond kunnen zien?

“De maan stak er met kop en schouders bovenuit. De maan is op dit moment voor ongeveer twintig procent zichtbaar. Door het heldere weer verspreidde dit object flink wat licht. We hebben van de nood een deugd gemaakt. Het is natuurlijk prachtig om naar de maan te kijken en via de sterrenkijker de hoogteverschillen op het oppervlak te bestuderen. En wat nu heel bijzonder was: verreweg het grootste deel van de maan staat momenteel in de schaduw van de aarde, maar doordat de aarde licht weerkaatst, is er op de maan een soort asgrauw licht zichtbaar waardoor ook de rest van het oppervlak te zien is. Dat is heel bijzonder om te bekijken.”

Maar de maan was niet het enige, hè?

“Zeker niet. Als je na zonsondergang naar de westelijke hemel kijkt, dan zie je laag aan de hemel een felle ster: dat is Venus. Venus is een zogeheten binnenplaneet. Dat wil zeggen dat deze planeet dichter bij de zon staat dan de aarde. De komende maanden wordt Venus overigens erg interessant. De planeet kruipt langzaam verder omhoog, waardoor het steeds leuker wordt om deze via de kijker te bestuderen.”

En Jupiter is ook zichtbaar…

“Dat klopt. Daarvoor moet je hoog aan de zuidelijke hemel zijn. Jupiter is de grootste planeet van ons zonnestelsel: de doorsnede is bijna 140.000 kilometer. Flink wat groter dan de aarde dus. We hebben deze planeet vanavond goed kunnen bekijken. Zo hebben we de Galileïsche manen kunnen zien: dit zijn de vier grootste manen van Jupiter. Ook hebben we de wolkenbanden kunnen zien. Deze banden bestaan uit ammoniakijs en andere verbindingen en worden aangedreven door erg sterke winden, waarbij snelheden boven de 600 kilometer per uur worden bereikt. De Grote Rode Vlek hebben we niet kunnen zien; dat is een gigantische en eeuwenoude anticyclonale storm.”

Kun je spreken van een geslaagde actie vanavond?

“Absoluut. Sowieso was het leuk om verschillende leeftijdsgroepen te ontvangen. Ook een aantal kinderen bijvoorbeeld. Zij hebben van mij een draaibare sterrenkaart gekregen. Dat is een instrument dat je kan helpen om de sterren en de sterrenbeelden te leren herkennen. Eén van de kinderen vertelde dat hij op school bezig was om een werkstuk te maken over de ruimte. Voor zo iemand is het natuurlijk een hele indrukwekkende avond, omdat hij veel informatie die hij nu krijgt kan meenemen in zijn werkstuk.”

Nu zag ik zojuist ook meldingen dat er fotografisch noorderlicht aan de noordelijke hemel werd waargenomen. Hebben jullie daar ook nog iets van meegekregen?

“Nee, dat hebben we helaas niet gezien. Als we dit van tevoren hadden geweten, dan hadden we misschien een fotocamera mee kunnen nemen om de pilaren vast te proberen leggen. Dat was natuurlijk helemaal de kers op de taart geweest als Moeder Natuur ook nog met die verrassing op de proppen was gekomen.”

Ben je van plan om dit vaker te gaan doen?

“Absoluut. Mensen die in zulke acties geïnteresseerd zijn, kunnen zich via mijn website aanmelden voor een mailservice. Als ik dergelijke acties initieer, dan stuur ik al deze mensen een mail. Inmiddels hebben zich hier al zo’n 280 mensen op geabonneerd.”