Statenfractie GroenLinks bezorgd over gezondheid van buren geitenhouderijen

De Statenfractie van GroenLinks wil van het provinciebestuur weten of in Groningen wordt gelet op gezondheidseffecten bij inwoners die in de buurt van geitenhouderijen wonen.

Wonen in de buurt van geitenhouderijen zorgt voor gezondheidsrisico’s. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij waarschijnlijk een verhoogd risico op longontstekingen. De raad adviseert overheden voorzichtig te zijn bij ruimtelijke besluiten rond geitenhouderijen.

De Statenfracttie van GroenLinks wil weten of in de provincie wordt gemonitord op gezondheidseffecten bij inwoners rond geitenhouderijen en of er specifiek beleid of afstandsnormen zijn voor die houderijen.

Ook wil de fractie graag horen of het college het beleid rond veehouderijen en volksgezondheid afstemt met het Rijk, het RIVM en de GGD. De provincie heeft immers ook een rol in het beschermen van de volksgezondheid.